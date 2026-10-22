U2 no Brasil: venda geral de ingressos começa nesta quinta; veja como comprar

RESUMO ＋ A venda geral de ingressos para os shows da banda U2 no Brasil começa nesta quinta-feira, 22 de outubro, às 10h no site e às 11h na bilheteria oficial. As apresentações ocorrerão em 10 e 12 de março de 2027 no Estádio do MorumBIS, em São Paulo, com abertura do cantor Beck.

A venda geral do U2 no Brasil acontece nesta quinta-feira, 22, às 10h no site e às 11h na bilheteria oficial.

A banda norte-americana fará duas noites de apresentação no Brasil, nos dias 10 e 12 de março de 2027. Os shows acontecem no Estádio do MorumBIS, em São Paulo, com abertura do cantor Beck.

Que horas começa a venda geral do U2 no Brasil?

A venda geral de ingressos do U2 começa às 10 horas desta quinta-feira, 22, no site e às 11 horas na bilheteria oficial.

A bilheteria oficial da Ticketmaster está localizada no Ibirapuera Shopping. O atendimento presencial acontece de terça a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h (fechado às segundas-feiras).

Veja o endereço:

Ibirapuera Shopping – Piso Jurupis

Av. Ibirapuera, 3103, Moema, São Paulo - SP

Quanto custam os ingressos para o show do U2?

Os ingressos para os shows do U2 variam de preço dependendo da modalidade e setor escolhido pelo fã. Confira os preços:

Arquibancada: R$ 345,00 meia-entrada e R$ 690,00 inteira

R$ 345,00 meia-entrada e R$ 690,00 inteira Pista: R$ 395,00 meia-entrada e R$ 790,00 inteira

R$ 395,00 meia-entrada e R$ 790,00 inteira Fan Ticket: R$ 250,00 meia entrada e R$ 500,00 inteira

R$ 250,00 meia entrada e R$ 500,00 inteira Cadeira Superior: R$ 660,00 meia-entrada e R$ 1.320,00 inteira

R$ 660,00 meia-entrada e R$ 1.320,00 inteira Cadeira Inferior: R$ 695,00 meia-entrada e R$ 1.390,00 inteira

R$ 695,00 meia-entrada e R$ 1.390,00 inteira Pista Premium A: R$ 775,00 meia-entrada e R$ 1.550,00 inteira

R$ 775,00 meia-entrada e R$ 1.550,00 inteira Pista Premium B: R$ 775,00 meia-entrada e R$ 1.550,00 inteira

R$ 775,00 meia-entrada e R$ 1.550,00 inteira Gold Circle: R$ 875,00 meia-entrada e R$ 1.750,00 inteira

R$ 875,00 meia-entrada e R$ 1.750,00 inteira Red Zone: R$ 2.255,00 meia-entrada e R$ 3.000,00 inteira (valor do Ingresso + valor do pacote)

Mapa U2 "The Greatest Show on Earth" no MorumBIS (Divulgação/Ticketmaster)

O que é o Fan Ticket?

O Fan Ticket é uma oportunidade de atender ao evento por um preço mais baixo, porém sem setor definido. Os fãs descobrem qual espaço terão acesso apenas no dia do show.

Os ingressos na modalidade Fan Ticket são limitados por estoque.

O que vem no pacote VIP?

O ingresso do pacote VIP dá direito à área VIP exclusiva, em pé, delimitada por barricadas e localizada na lateral do palco. Os portadores também poderão ser selecionados para uma visita aos bastidores antes do show.

Cada ingresso adquirido irá contribuir para apoiar a (RED) e sua parceria com o Fundo Global no combate à AIDS, segundo a organização.

Quando e onde serão os shows do U2 no Brasil?

Os shows do U2 no Brasil estão marcados para os dias 10 e 12 de março de 2027. A apresentação da banda irá acontecer no Estádio MorumBIS, na Zona Sul de São Paulo.