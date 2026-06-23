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O Claude caiu? IA da Anthropic tem instabilidade nesta terça-feira, 23

O Claude, inteligência artificial (IA) da Anthropic, passava por instabilidades nesta terça-feira, 2

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 23 de junho de 2026 às 11h30.

Última atualização em 23 de junho de 2026 às 11h36.

O Claude, inteligência artificial (IA) da Anthropic, passava por instabilidades nesta terça-feira, 23, segundo relatos de usuários no site DownDetector.

O principal problema, segundo os usuários, era o carregamento de mensagens.

Às 11h31, no horário de Brasília, o site oficial do Claude marcava uma taxa de erros elevada em vários modelos.

Segundo a Anthropic, "o problema foi identificado e uma correção está sendo implementada".

*Matéria em atualização

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