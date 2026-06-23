O Claude caiu? IA da Anthropic tem instabilidade nesta terça-feira, 23

Repórter
Publicado em 23 de junho de 2026 às 11h30.
Última atualização em 23 de junho de 2026 às 11h36.
O Claude, inteligência artificial (IA) da Anthropic, passava por instabilidades nesta terça-feira, 23, segundo relatos de usuários no site DownDetector.
O principal problema, segundo os usuários, era o carregamento de mensagens.
Às 11h31, no horário de Brasília, o site oficial do Claude marcava uma taxa de erros elevada em vários modelos.
Segundo a Anthropic, "o problema foi identificado e uma correção está sendo implementada".
*Matéria em atualização