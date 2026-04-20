Agência de cibersegurança dos EUA adota Claude Mythos Preview apesar de proibições

A nova inteligência artificial da Anthropic já faz parte da rotina da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA). A organização subordinada ao Departamento de Defesa começou a utilizar o Claude Mythos Preview apesar da proibição estabelecida pelo governo Trump após desentendimentos com a dona do Claude sobre o uso da tecnologia para fins militares. A informação é da Axios.

A NSA estaria utilizando a tecnologia com foco em identificação de vulnerabilidades para rastrear possíveis falhas nos próprios ambients digitais. Conforme a Axios, a agência é uma das 40 selecionadas previamente para acesso limitado ao Claude Mythos Preview. "Seria extremamente irresponsável da parte do governo dos EUA privar-se dos avanços tecnológicos que o novo modelo apresenta", comentou uma fonte ouvida pela Axios.

A revelação vem dias após Dario Amodei, CEO da Anthropic, ir à Casa Branca conversar com Susie Wiles, chefe de gabinete, e Scott Bessent, secretário do Tesouro, sobre o modelo. A ideia da conversa, mencionada pela Axios como positiva para ambas as partes, era entender como o produto pode ser implementado nos departamentos que poderiam se beneficiar do uso; o Pentágono, entretanto, não está entre as instituições que deverão usar a IA em breve.

A intenção, como inicialmente apontada pelo cofundador Jack Black, é manter os EUA a par de todas as novidades tecnológicas que a empresa planeja. Em conversa durante a conferência Semafor World Economy 2026, Clark disse que a companhia entende que "o governo precisa saber sobre essas questões e precisamos encontrar novas maneiras para que o governo faça parcerias com o setor privado".

IA exclusiva da Anthropic faz EUA repensar posicionamento

Após a recusa pública da Anthropic em fornecer tecnologia de ponta para uso militar de instituições dos EUA, o governo do presidente Donald Trump requisitou que as agências federais deixassem de utilizar as ferramentas da companhia responsável pelo Claude Code. O país americano classificou a empresa de IA como um "risco inaceitável à segurança nacional", proibindo o uso em qualquer nível governamental. A decisão permanece em vigor após um tribunal de Washington, D.C. negar o pedido da Anthropic para liberação dos modelos.

Apesar do momento de trégua, a Axios diz que o Departamento de Defesa não enxerga a presença da Anthropic em instituições governamentais de forma unânime: alguns funcionários mantém o pensamento de que a empresa chefiada por Amodei não é confiável. Ao mesmo tempo, as possibilidades apresentadas pelo Claude Mythos Preview deixam a empresa em posição de privilégio com possíveis clientes, especialmente pela alta procura de serviços que ampliem a segurança digital com a crescente frequência de ataques hackers.

O uso da IA em agências governamentais foi confirmado primeiro no Reino Unido. Um estudo feito pelo instituto britânico AI Security Institute (AISI) chamou a atenção ao concluir que o modelo foi capaz de atingir 73% de sucesso nas tarefas de nível expert. Com a manutenção da exclusividade devido ao poder avançado da IA e os recentes posicionamentos da Anthropic sobre uso seguro da tecnologia, é provável que o modelo permaneça restrito.