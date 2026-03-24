Claude supera ChatGPT e coloca Anthropic no centro do debate sobre IA

Até poucas semanas atrás, a Anthropic era um nome restrito a círculos técnicos. Isso mudou rapidamente. O aplicativo Claude, principal produto da empresa, alcançou o topo da App Store da Apple, superando o ChatGPT, da OpenAI, e colocando a companhia no centro das discussões sobre inteligência artificial.

A ascensão ocorre em meio a uma disputa pública com o Pentágono e a uma sequência de atualizações no produto que ampliaram seu alcance. O movimento também reacendeu debates sobre o impacto da IA no mercado de tecnologia e no desenvolvimento de software.

A disputa com o Pentágono amplia visibilidade

A mudança de patamar da Anthropic coincide com um episódio de forte repercussão nos Estados Unidos. O Pentágono classificou a empresa como um possível “risco para a cadeia de suprimentos”, levando o governo federal a suspender o uso de seus produtos.

No dia seguinte ao anúncio, o aplicativo Claude saltou para o primeiro lugar entre os apps gratuitos para iPhone. O episódio aumentou a exposição da empresa e impulsionou buscas pelo termo “Anthropic”, que atingiram o maior nível desde sua fundação.

Ao mesmo tempo, manifestações públicas surgiram em torno das duas principais empresas do setor. Mensagens de apoio foram registradas próximas ao escritório da Anthropic, enquanto críticas apareceram nos arredores da OpenAI, após o anúncio de um acordo com o Pentágono.

Crescimento acelerado e novos recursos

O aumento de atenção foi acompanhado por um avanço no uso da plataforma. Segundo a empresa, o Claude registrou um volume recorde de novos usuários nos últimos dias.

A Anthropic também lançou atualizações relevantes. Entre elas, a possibilidade de importar históricos de conversas de outros chatbots e a expansão da memória de contexto para usuários do plano gratuito, funcionalidade antes restrita a assinantes.

A demanda elevada chegou a provocar instabilidades no sistema, que ficou temporariamente fora do ar. A empresa atribuiu o episódio ao volume de acessos considerado “sem precedentes”.

Concorrência e próximos movimentos

Apesar do avanço, o Claude ainda enfrenta um caminho para alcançar a base global do ChatGPT. Enquanto lidera na App Store da Apple, o aplicativo da OpenAI mantém a primeira posição na Google Play Store, com o Claude entre os mais baixados.

O cenário indica uma intensificação da concorrência entre as empresas, em um momento em que decisões técnicas, comerciais e institucionais passam a influenciar diretamente a adoção de ferramentas de inteligência artificial.

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Para profissionais e empresas, o episódio sinaliza como fatores além da tecnologia, como posicionamento institucional e percepção pública podem impactar o ritmo de crescimento de plataformas no setor.