Esta é a razão pela qual você deveria ser educado com o Claude

Pedir um resumo ao Claude, receber uma resposta fora do esperado e reagir com irritação é uma cena comum na rotina de quem usa inteligência artificial no trabalho. A Anthropic, empresa responsável pelo Claude, levou esse tipo de situação para a política de uso, e o tema passou a interessar a quem depende dessas ferramentas todos os dias.

Segundo a Fast Company Brasil, a atualização foi anunciada em 8 de outubro e passa a valer em 12 de novembro. Entre as mudanças, está a proibição de comportamento abusivo ou cruel, sustentado e sem necessidade, contra os modelos da empresa.

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O que diz a nova regra da Anthropic

A restrição mira casos extremos, em que o usuário age com crueldade repetida e sem finalidade identificável. Frustração comum, críticas, temas criativos sombrios e testes ou pesquisas com o modelo seguem permitidos, segundo a empresa. Ou seja, reclamar de uma resposta errada não gera punição.

Como a regra é aplicada

O principal mecanismo é o encerramento da conversa pelo próprio Claude. Desde agosto de 2025, alguns modelos podem finalizar o chat, no Claude.ai e no Claude Code, quando o usuário insiste no abuso depois de tentativas de redirecionamento. A conversa encerrada não recebe novas mensagens, mas as outras seguem ativas e um novo chat pode ser aberto na hora.

A política geral também permite à Anthropic advertir, limitar, suspender ou encerrar o acesso em caso de violação. A empresa não detalhou todos os comportamentos que se enquadram como abusivos.

O tom dos comandos afeta as respostas da IA?

Pesquisas sobre o tema existem fora da política. Um estudo da Universidade Waseda, em Tóquio, testou seis modelos em inglês, japonês e chinês. Os autores concluíram que comandos rudes podem gerar mais erros, vieses e omissões, enquanto a polidez moderada teve melhores resultados em média. O excesso de elogios não garantiu ganho.

Os resultados não são unânimes. Um trabalho de dezembro de 2025 avaliou GPT-4o mini, Gemini 2.0 Flash e Llama 4 Scout. Comandos neutros ou amigáveis geralmente superaram os muito rudes, mas a diferença estatística apareceu só em parte das tarefas de humanidades, e o Gemini variou pouco com o tom.

Outro estudo, feito com o GPT-4o, apontou o contrário: a precisão subiu de 80,8%, com comandos educados, para 84,8%, com os rudes.

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O que muda na prática no trabalho

Instrução clara no lugar da irritação

Na rotina profissional, um bom comando reúne objetivo, contexto e formato esperado. Em vez de reclamar de um resumo ruim, um analista pode pedir: “refaça o resumo do contrato em cinco tópicos, com prazos e multas em destaque”. Esse tipo de crítica direta é permitida pela política e dá ao modelo uma orientação mais precisa.

O que mais muda na política de uso

A atualização vale para todos os usuários e vai além do tema do abuso. Ela reforça a proibição de campanhas enganosas em eleições, detalha restrições ao desenvolvimento de armas e veta o rastreamento de pessoas sem consentimento. Em aplicações de alto risco em saúde, direitos ou finanças, exige supervisão humana qualificada.

A Anthropic liga a regra a pesquisas sobre bem-estar de modelos, mas a política não estabelece que o Claude possa sofrer.

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