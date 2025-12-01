HSBC firma acordo para acessar ferramentas de IA da francesa Mistral

O banco britânico HSBC assinou um acordo com a startup francesa Mistral AI para incorporar seus modelos de inteligência artificial generativa em diversas frentes internas. A cooperação permitirá que funcionários do HSBC utilizem a tecnologia para tarefas que vão da análise financeira à tradução de documentos, com potencial de acelerar processos e reduzir despesas operacionais.

Além de desenvolver ferramentas de IA voltadas a essas tarefas, espera-se que a parceria evolua ao longo do tempo, com a tecnologia sendo aplicada também em frentes como integração de novos clientes e checagens de conformidade contra lavagem de dinheiro.

Esse movimento faz parte de uma tendência mais ampla entre grandes bancos, os quais, mesmo atuando em setores tradicionais, estão adotando tecnologias emergentes como a IA.

No JPMorgan Chase, maior banco dos EUA, funcionários têm acesso a um sistema interno, o LLM Suite, que reúne modelos de ponta da OpenAI e da Anthropic para oferecer um assistente de IA capaz de redigir e-mails e resumir documentos. Além disso, o banco recentemente liberou o uso da tecnologia para ajudar na redação de avaliações de desempenho no final do ano.

Avaliada em cerca de € 12 bilhões (aproximadamente US$ 14 bilhões) na sua mais recente rodada de investimentos, a Mistral é considerada a empresa de IA europeia com maior potencial para disputar espaço com gigantes dos EUA, como as startups OpenAI, avaliada em US$ 500 bilhões, e Anthropic, com valor de mercado de US$ 183 bilhões, além de big techs como o Google, próximo dos US$ 4 trilhões, e empresas de IA chinesas.

Com apenas dois anos, a startup sediada em Paris já assinou contratos na casa das centenas de milhões de dólares, com clientes como o francês BNP Paribas, a montadora Stellantis e a seguradora AXA.

Privacidade e segurança

Apesar da crescente adoção de IA no setor, bancos que implementam a tecnologia precisam gerenciar com cuidado os riscos associados, principalmente em termos de precisão e segurança de dados.

O próprio HSBC afirma que as empresas estão comprometidas e trabalharão juntas para que os novos sistemas respeitem altos padrões de transparência, privacidade e desenvolvimento tecnológico. Nesse sentido, o fato de a Mistral ser uma empresa criada dentro do padrão regulatório europeu pode ser uma vantagem estratégica para seu crescimento.