Baidu busca se tornar fornecedora completa de IA no mercado chinês

No contexto da estratégia chinesa para atingir a autossuficiência tecnológica, a Baidu se posiciona como concorrente direta da Huawei para fornecer esses componentes (Photo by JADE GAO/AFP via Getty Images)/Getty Images)
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 09h44.
Com os produtos mais avançados da Nvidia ainda fora do mercado chinês, devido tanto às decisões do governo dos EUA quanto às políticas locais, a Baidu está se posicionando como um dos principais players no mercado de chips para inteligência artificial no país. No contexto da estratégia chinesa para atingir a autossuficiência tecnológica, ela se posiciona como concorrente direta da Huawei para fornecer esses componentes.
Reconhecida principalmente por seu buscador, a Baidu tem investido fortemente no setor de IA, com destaque para o desenvolvimento de chips por meio de sua divisão Kunlunxin. Além desses dois mercados, a subsidiária Apollo Go é uma das principais iniciativas chinesas para expandir globalmente os serviços de robotáxi.
Em um plano estratégico divulgado recentemente, a Baidu apresentou um roadmap de cinco anos para seus chips Kunlun AI, começando com o modelo M100, previsto já para o começo de 2026, e o M300, estimado para 2027. Atualmente, a empresa já utiliza uma combinação de chips próprios e produtos da Nvidia em seus data centers para rodar os modelos de IA Ernie.
No entanto, a Baidu não se limita a desenvolver chips para uso interno. A empresa também vende seus produtos para terceiros e oferece capacidade de computação por meio de sua plataforma de nuvem. Ao se posicionar como uma fornecedora “full-stack” de IA, a Baidu integra chips, servidores, data centers, modelos de IA e aplicações, buscando capturar uma fatia crescente do mercado chinês de IA.
Em agosto, a Kunlunxin ganhou destaque ao receber pedidos superiores a 1 bilhão de yuans (cerca de US$ 140 milhões) de fornecedores da China Mobile, uma das maiores operadoras de telecomunicações do país.Até 2026, especialistas preveem que as vendas dos chips Kunlun podem aumentar seis vezes, alcançando 8 bilhões de yuans (US$ 1,1 bilhão). A unidade de chips da Baidu tem avaliação estimada em cerca de US$ 28 bilhões, segundo analistas da Macquarie.
Com a crescente demanda por chips de IA no mercado doméstico, a Baidu encontra uma oportunidade estratégica única. Além dela e da Huawei, a Alibaba e a startup Cambricon também estão desenvolvendo soluções de infraestrutura para IA na China.
No entanto, as gigantes chinesas enfrentam uma escassez de chips devido à alta demanda global, restrições à entrada de produtos da Nvidia, gargalos na cadeia de suprimentos e as dificuldades da SMIC, principal fabricante do país, em escalar operações para competir com a taiwanesa TSMC, líder global no setor.