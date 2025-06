UBS usa IA para criar avatares de analistas e ampliar produção de vídeos

Grandes bancos estão apostando na inteligência artificial para otimizar o trabalho de seus analistas e oferecer aos clientes o que eles querem: informações precisas e personalizadas. Na liderança dessa transformação está o suíço UBS.

Com o auxílio de IA, a instituição criou avatares digitais de seus analistas para explicar suas pesquisas em formato de vídeo, além das tradicionais notas escritas. Desde janeiro, cerca de 36 empregados do UBS participam voluntariamente da iniciativa, cobrindo setores como tecnologia, bens de consumo e energia. Por enquanto, esse número representa apenas 5% dos funcionários, mas os planos são de expansão da funcionalidade.

O UBS usa ferramentas da OpenAI e Synthesia para gerar scripts automaticamente em poucos segundos, os quais são depois revisados por equipes internas. Scott Solomon, chefe de tecnologia de pesquisa global do UBS, revelou ao Business Insider que o banco já produzia vídeos com analistas há uma década, mas com capacidade limitada a cerca de mil vídeos por ano. Isso porque os profissionais só iam ao estúdio uma vez a cada três meses, enquanto escreviam em média duas notas semanais.

Utilizando as novas ferramentas, os analistas podem usar vídeos de forma muito mais eficiente do que antes. Além disso, segundo Solomon, os clientes também têm demonstrado maior interesse em consumir conteúdo nesse formato, tornando os avatares uma ferramenta complementar ao portfólio tradicional do analista, que inclui Excel, plataforma de redação e CRM para atendimento ao cliente.

Outras instituições bancárias também já utilizam inteligência artificial, ainda que em menor escala que o UBS. O Bank of America, por exemplo, utiliza o "Banker Assist", ferramenta que agrega dados para fornecer insights personalizados para cada cliente. Já o Goldman Sachs desenvolveu o "GS AI Assistant", uma espécie de ChatGPT interno para os funcionários.

Automação é o próximo passo

Automatizar a criação desses vídeos é o próximo passo do UBS. A ideia é que, sempre que uma nota seja publicada, um conteúdo audiovisual seja gerado automaticamente, sem necessidade de edição. A expectativa é que essa integração esteja pronta até o fim do ano.

Mesmo que a automação seja alcançada, os analistas continuarão revisando o conteúdo antes do envio aos clientes. Afinal, o objetivo do banco não é produzir 50.000 vídeos por ano, mas expandir sua produção mantendo a qualidade e precisão da informação.