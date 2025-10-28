No JPMorgan, funcionários podem usar IA para avaliar desempenho do colega

Funcionários do JPMorgan Chase, maior banco dos Estados Unidos, agora têm a opção de usar inteligência artificial para ajudar a escrever avaliações de desempenho no fim do ano. Baseada em um grande modelo de linguagem (LLM) desenvolvido pela instituição, a tecnologia permite que eles gerem análises de performance a partir de prompts fornecidos por eles próprios, facilitando o processo de elaboração de avaliações que normalmente demandam tempo e esforço consideráveis.

A iniciativa, reportada pelo Financial Times, reflete o crescente uso de IA no ambiente corporativo, especialmente em grandes empresas que enfrentam o desafio de produzir múltiplas avaliações de forma eficiente.

Embora a ferramenta de IA não substitua a responsabilidade humana, o banco orienta que ela seja usada como ponto de partida para as avaliações, com os funcionários sendo responsáveis pela versão final. No entanto, a diretriz é que ela não seja usada para decisões relacionadas a salários.

Chamada LLM Suite, a ferramenta foi lançada em julho de 2024. Após oito meses, o JPMorgan afirmou que 200 mil dos seus mais de 300 mil empregados já estavam integrados com a tecnologia. Naquele momento, a iniciativa foi vista como uma das maiores aplicações de IA em Wall Street.

Desenvolvida internamente, a suíte oferece aos funcionários acesso seguro a sistemas de IA de terceiros e é amplamente utilizada em várias áreas, como desenvolvimento de software, elaboração de apresentações por banqueiros de investimento e revisão de contratos pelo setor jurídico. Agora, ela será expandida para avaliações de desempenho no fim do ano.

Segundo o Boston Consulting Group, o uso de IA por seus funcionários reduziu em 40% o tempo necessário para escrever avaliações de desempenho.

Investimento do JPMorgan em tecnologia

A implementação de IA faz parte de um plano mais amplo do JPMorgan para modernizar suas operações tecnológicas, com o banco prevendo o maior investimento do setor em tecnologia: US$ 18 bilhões ao longo de 2025. Seu CEO, Jamie Dimon, já afirmou que a IA irá transformar todos os empregos, criando novas funções enquanto elimina outras.

Outros grandes bancos também usam IA para aumentar a produtividade do trabalho de seus funcionários. No Goldman Sachs, em junho deste ano, 10 mil funcionários já estavam usando o chatbot desenvolvido pela empresa para análise de dados e resumo de documentos, por exemplo, enquanto no suíço UBS a tecnologia é usada para gerar avatares de seus analistas, que então explicam suas pesquisas em formato de vídeo, não apenas com notas escritas.