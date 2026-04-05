EXCLUSIVO: A Copa de 2026 não será como você conhece — e a 'culpa' é da IA

A Copa do Mundo de 2026 deve consolidar uma mudança no uso de tecnologia no futebol. O torneio terá 48 seleções e 104 partidas, com expectativa de 7 milhões de torcedores nos estádios e cerca de 6 bilhões de espectadores no mundo.

A proposta da Fifa é ampliar o uso de inteligência artificial em diferentes frentes, como arbitragem, análise de desempenho, transmissão e interação nas redes sociais.

Entre os recursos previstos está a criação de avatares digitais em 3D para todos os 1.248 jogadores inscritos. Cada atleta passará por um escaneamento de aproximadamente um segundo, capaz de registrar medidas corporais com precisão.

Esses modelos serão integrados ao sistema de impedimento semiautomático, ampliando a capacidade de rastreamento em jogadas rápidas ou com obstrução visual. As decisões do VAR também devem ganhar representações mais detalhadas e visuais nas transmissões e nos telões, com foco em tornar a interpretação dos lances mais compreensível.

Para Douglas Torres, fundador da Yup, empresa voltada à inteligência artificial, a edição de 2026 indica uma mudança estrutural no esporte. “Estamos saindo da era da tecnologia de apoio para entrar na era da tecnologia decisiva. A IA não vai apenas revisar um lance duvidoso, ela vai estruturar como o jogo é interpretado, como as seleções se preparam e como o torcedor entende o que aconteceu”, afirma.

Outra iniciativa envolve o Football AI Pro, assistente generativo criado para oferecer suporte analítico às seleções. A ferramenta reúne centenas de milhões de dados oficiais da Fifa e gera conteúdos em texto, vídeo, gráficos e visualizações em 3D. Segundo Torres, o objetivo é ampliar o acesso a recursos táticos avançados, ainda que o uso durante as partidas não seja permitido.

Impacto na experiência e nas redes sociais

A experiência do público também passa por alterações com o uso de novos sistemas. A versão atualizada do Referee View aplica estabilização por IA às imagens captadas pela câmera do árbitro, com exibição em tempo real. O recurso busca oferecer uma visão mais próxima da perspectiva de quem está em campo. “A tecnologia já foi testada em competições recentes da Fifa e chega ao Mundial como parte de um pacote que a entidade descreve como o mais avançado da história do torneio”, explica o especialista.

O alcance da Inteligência Artificial também inclui o ambiente digital. Um estudo, feito pela Universidade de Argel, com 1.200 torcedores aponta que 74% identificaram mudanças no conteúdo recomendado no Instagram a partir de suas interações. O levantamento indica ainda que 69% passaram a receber mais publicações favoráveis aos times com os quais interagiam, fenômeno associado à chamada “bolha algorítmica”. Para 54%, houve redução na diversidade de opiniões apresentadas.

Nesse contexto, a dinâmica das discussões tende a ser influenciada por sistemas automatizados. “Quando o torcedor enxergar um impedimento com um avatar 3D fiel ao corpo do jogador, com rastreamento preciso, a discussão muda de tom. E, fora de campo, os algoritmos vão intensificar rivalidades e emoções. A Copa de 2026 será também um laboratório de como a inteligência artificial redefine a experiência coletiva do futebol”, comenta Douglas Torres.

“Se o Mundial sempre foi espetáculo, em 2026 ele se torna também experimento tecnológico global. Dentro de campo, decisões mais rápidas e análises mais sofisticadas, fora dele, narrativas amplificadas por sistemas inteligentes”, complementa.

Quando será a Copa do Mundo 2026?

Os jogos da Copa do Mundo começarão em 11 de junho de 2026 e serão sediados nos Estados Unidos, Canadá e México. As partidas serão encerradas em 19 de julho.

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