Claude Fable 5 chega com foco em software e ciência

A Anthropic anunciou o lançamento do Claude Fable 5, modelo classificado pela empresa como da categoria Mythos e disponibilizado para uso geral.

Segundo a companhia, esse é o sistema mais capaz já lançado, com desempenho de ponta em engenharia de software, pesquisa científica, análise de dados, visão computacional e trabalho baseado em conhecimento.

De acordo com a Anthropic, o desempenho do Fable 5 aumenta à medida que as tarefas se tornam mais longas e complexas. A empresa afirma que o modelo supera seus antecessores em praticamente todos os benchmarks utilizados para medir capacidades de inteligência artificial.

Salvaguardas para uso geral

A empresa informou que o lançamento inclui mecanismos de proteção para limitar respostas em áreas consideradas sensíveis, especialmente em cibersegurança.

Nesses casos, determinadas consultas passam a ser respondidas pelo modelo Claude Opus 4.8, descrito como a próxima alternativa mais capaz disponível ao público.

Segundo a Anthropic, os filtros foram configurados de forma conservadora para acelerar a disponibilização do produto. A companhia afirma que as restrições são acionadas, em média, em menos de 5% das sessões, embora possam bloquear solicitações consideradas inofensivas.

Claude Mythos 5 terá acesso restrito

Junto com o Fable 5, a empresa lançou o Claude Mythos 5, versão baseada no mesmo modelo, mas com algumas limitações removidas em áreas específicas.

Inicialmente, o acesso ficará restrito a um grupo selecionado de organizações de defesa cibernética e provedores de infraestrutura por meio do Project Glasswing, iniciativa desenvolvida em colaboração com o governo dos Estados Unidos.

A Anthropic afirma que o Mythos 5 possui as capacidades de cibersegurança mais avançadas entre os modelos disponíveis atualmente e que pretende ampliar o acesso futuramente por meio de um programa de confiança.

Desempenho em software

Entre os exemplos apresentados pela empresa, a Stripe relatou que o Fable 5 reduziu meses de trabalho de engenharia para poucos dias.

Segundo a Anthropic, em uma base de código Ruby com 50 milhões de linhas, o modelo executou uma migração ampla em um único dia, tarefa que exigiria mais de dois meses de trabalho manual por uma equipe completa.

No benchmark FrontierCode, da Cognition, utilizado para avaliar tarefas complexas de programação em ambientes de produção, o Fable 5 registrou o melhor resultado entre os modelos avaliados, segundo a empresa.

Análise financeira e trabalho intelectual

A Anthropic também destacou avanços em tarefas analíticas. No benchmark financeiro da Hebbia para raciocínio de nível sênior, o Fable 5 alcançou a maior pontuação entre os modelos avaliados.

Os ganhos foram observados em interpretação de documentos, leitura de gráficos e tabelas, resolução de problemas e raciocínio baseado em evidências.

A empresa de trading IMC informou que o modelo apresentou desempenho elevado em avaliações envolvendo busca factual, análise conceitual, investigação de causas e análise de valor esperado.

Avanços em visão computacional

Segundo a Anthropic, o Fable 5 estabelece um novo patamar em tarefas de visão computacional.

A empresa afirma que o modelo consegue extrair dados numéricos de figuras científicas complexas e reconstruir o código-fonte de aplicações a partir apenas de capturas de tela.

Em um teste divulgado pela companhia, o sistema completou o jogo Pokémon FireRed utilizando exclusivamente imagens da tela, sem mapas, informações de estado do jogo ou ferramentas auxiliares.

Memória e contexto longo

A Anthropic afirma que o Fable 5 mantém desempenho consistente em tarefas que envolvem milhões de tokens e consegue aprimorar resultados utilizando anotações produzidas por si próprio.

Em testes com o jogo Slay the Spire, a empresa informou que o acesso à memória persistente baseada em arquivos aumentou o desempenho do modelo em um nível três vezes superior ao observado no Opus 4.8.

Pesquisa científica e clima

A companhia afirmou que modelos como o Fable 5 e o Mythos 5 já estão sendo utilizados em iniciativas de pesquisa científica e defesa digital.

Segundo a Anthropic, o Project Glasswing ajudou especialistas a proteger softwares considerados críticos, enquanto aplicações em ciências da vida vêm sendo usadas para formular hipóteses e acelerar o desenvolvimento de novos tratamentos.

Preço

Os modelos Claude Fable 5 e Claude Mythos 5 serão oferecidos por US$ 10 por milhão de tokens de entrada e US$ 50 por milhão de tokens de saída.

De acordo com a Anthropic, o valor representa menos da metade do preço anteriormente cobrado pelo Claude Mythos Preview.