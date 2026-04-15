Essa nova funcionalidade com IA do Google está montando looks com suas fotos

A inteligência artificial já escreve textos, cria imagens e automatiza tarefas complexas. Agora, ela quer te ajudar a decidir o que vestir.

O Google começou a testar uma funcionalidade no Google Photos capaz de sugerir combinações de roupas a partir das imagens armazenadas na galeria do usuário.

A proposta vai além da organização de fotos, com intuito de transformar o histórico visual em um motor de recomendação de estilo.

E, no limite, reposicionar a forma como consumidores descobrem, escolhem e compram moda.

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IA entra no guarda-roupa digital

A nova funcionalidade utiliza modelos avançados de visão computacional para identificar peças de roupa em fotos — como camisas, calças e acessórios — e combiná-las em sugestões de looks.

A tecnologia segue uma tendência crescente. Segundo estudo da McKinsey, mais de 70% dos consumidores já esperam experiências personalizadas das marcas, incluindo recomendações baseadas em comportamento e preferências individuais.

No caso do Google, o diferencial está no ponto de partida, ou seja, em vez de sugerir tendências genéricas, a IA analisa o próprio acervo do usuário, aprendendo com seu histórico visual.

Isso inclui padrões de cor, tipos de peças e até ocasiões registradas nas imagens.

Da organização à recomendação

O Google Photos já utiliza inteligência artificial há anos para classificar imagens, reconhecer rostos e sugerir álbuns automáticos.

Essa evolução acompanha o avanço dos chamados modelos multimodais — sistemas capazes de interpretar texto, imagem e contexto simultaneamente.

Relatórios da PwC indicam que aplicações de IA no varejo, especialmente em personalização, podem aumentar taxas de conversão em até 15%.

Impacto no mercado de moda

Se ganhar escala, a funcionalidade pode alterar a jornada de consumo. Hoje, plataformas como Pinterest e Instagram influenciam escolhas visuais.

Com a IA do Google, o processo pode se tornar mais íntimo e automatizado. Em vez de buscar inspiração externa, o usuário passa a consumir recomendações baseadas em si mesmo.

Isso abre espaço para integrações futuras com e-commerce, permitindo que sugestões de looks se convertam diretamente em compras — um movimento já explorado por gigantes como Amazon e Alibaba.

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