Alibaba lança terceiro modelo de IA proprietário em três dias

O grupo Alibaba apresentou um novo modelo de inteligência artificial, o terceiro de autoria própria da companhia, em busca de se manter relevante no mercado chinês. O Qwen3.6-Plus explora a tendência de agentes de IA em uma plataforma multimodal que trabalha com texto, áudio e imagens em código fechado. "Do desenvolvimento web front-end à resolução de problemas complexos em nível de repositório, o Qwen3.6-Plus estabelece um novo padrão de ponta", informou a empresa na nota de anúncio da IA.

A estratégia de manter o código-fonte particular se diferencia do formato adotado pelas rivais MiniMax Group e DeepSeek e até pelo próprio Alibaba, que até então priorizava o código aberto para modelos da linha Qwen. Isso não impede, porém, que o Qwen3.6-Plus esteja disponível em plataformas abertas: a empresa informou que ele é compatível com serviços como Qwen Code e OpenClaw e que "variantes em escala menor" estão sendo desenvolvidas para lançamento em breve.

Com diversas possibilidades de geração avançada, o Qwen.3-6 Plus está sendo divulgado pelo Alibaba como um agente de IA capaz de oferecer uma "experiência de vibe coding verdadeiramente transformadora", abraçando também uma parcela dos usuários que utiliza os modelos como treinamento. Ele já está disponível para uso a partir da API da empresa, Alibaba Cloud Model Studio. Com a nova versão, a companhia espera conseguir uma receita mais significativa para a divisão de IA e estudar formas de reter usuários a partir de assinaturas pagas, como fazem os rivais OpenAI e Anthropic a partir da comercialização dos agentes mais poderosos.

Alibaba mira espaço de mercado

O grupo vem reforçando seu posicionamento diante das rápidas transformações do setor de IA. Em março, o Alibaba apresentou a plataforma Wukong, capaz de conciliar as atuações de diversos agentes focados em operações mais complexas exigidas de agentes de IA. Agora, foi confirmado que ela terá integração com o novo Qwen, apostando em mais facilidade de uso para potenciais novos clientes.

Conforme a Reuters, a movimentação do grupo para agentes multimodais é uma tentativa de minar a dominância do OpenClaw no território chinês; o modelo se tornou o favorito da região após iniciativas governamentais que favorecem o uso a partir de recompensação financeira. A mudança para código fechado na linha Qwen vem semanas após o Alibaba divulgar que os resultados do quarto trimestre foram abaixo do esperado, com US$ 40,7 bilhões em receita e uma redução de 66% no lucro líquido em comparação com o mesmo período do ano passado.