Pedimos ao ChatGPT para investir US$ 10.000 — veja como ele dividiu a quantia em três ações

A corrida pela inteligência artificial deixou de ser promessa para se tornar uma disputa concreta por capital. Em 2025, empresas ligadas ao setor concentraram parte relevante dos aportes globais em tecnologia, segundo dados da McKinsey.

Para o investidor individual, o desafio não é mais “se” investir, mas “onde”, levando em consideração que a cadeia da IA é extensa e desigual.

Existem aqueles que olham para aplicações, infraestrutura e até mesmo plataformas que organizam esse ecossistema.

Se o objetivo é alocar US$ 10 mil com foco em IA hoje, a diversificação passa por três frentes principais — cada uma capturando uma parte distinta desse crescimento.

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1. Chips e infraestrutura

A primeira fatia do investimento tende a ir para empresas que sustentam a infraestrutura da IA. Sem chips avançados, não há modelo generativo.

Companhias de semicondutores e fabricantes de GPUs têm se beneficiado diretamente da explosão da demanda por processamento. Segundo a consultoria IDC, os gastos globais com infraestrutura para IA devem ultrapassar US$ 200 bilhões até 2028.

Esse segmento captura o crescimento “na origem” — antes mesmo de a tecnologia chegar ao usuário final.

2. Plataformas e grandes empresas de tecnologia

A segunda frente envolve grandes empresas de tecnologia que integram IA em seus produtos e serviços.

Gigantes como Microsoft, Alphabet e Amazon disputam a liderança ao incorporar IA em nuvem, busca e produtividade. Dados da Statista indicam que o mercado global de IA pode superar US$ 1 trilhão até 2030.

Essas companhias não apenas desenvolvem tecnologia, mas a distribuem em escala — um diferencial relevante para captura de valor.

3. Aplicações

A terceira parcela do investimento está nas empresas que usam IA para resolver problemas específicos — de saúde a finanças.

Startups e companhias de software especializadas transformam modelos em aplicações práticas. É aqui que a IA se converte em receita direta.

Segundo relatório da PwC, a IA pode adicionar até US$ 15,7 trilhões à economia global até 2030, com grande parte desse valor vindo de aplicações comerciais.

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