Para facilitar edição, Google Photos amplia uso de inteligência artificial e lança novo visual

O Google Photos está passando por uma reformulação centrada em inteligência artificial, reunindo diversas ferramentas de edição em um só lugar. Assim, usuários podem editar fotos de maneira rápida e simples, sem precisar de habilidades avançadas ou apps profissionais.

Recursos antes exclusivos para dispositivos Pixel, como o AI Magic Editor, foram ampliados para mais usuários, junto com o Auto Frame, que sugere recortes e ampliações com preenchimento via IA generativa, e o Reimagine, que permite adicionar elementos às imagens por meio de descrições de texto.

A mudança mais visível no app é o novo layout, que substitui os menus em dois níveis por uma única barra com três botões em miniatura: Enhance, Dynamic e o novo AI Enhance. Combinando efeitos como nitidez e remoção de objetos, este último gera automaticamente três variações de uma mesma imagem para que o usuário escolha o resultado preferido.

Além disso, é possível desenhar sobre áreas específicas da imagem para aplicar edições pontuais. O menu contextual sugere as melhores ações, como mover elementos, desfocar o fundo ou ajustar a iluminação, facilitando o acesso aos recursos ideais sem navegar por múltiplas abas.

Também será possível compartilhar álbuns por meio de QR Code. Com isso, outras pessoas podem visualizar e adicionar fotos a eles, uma alternativa prática para eventos e grupos grandes, como casamentos e festas.

Androids recebem atualização em junho, iOS “ainda neste ano”

As atualizações serão lançadas globalmente para dispositivos Android em junho, mas os modelos compatíveis ainda não foram confirmados. Para iOS, a empresa prevê disponibilidade "ainda neste ano”.

Assim como outras big techs, o Google tem expandido o desenvolvimento e uso de IA, inclusive para buscas e geração de resumos automáticos. A mais recente novidade é que o modo IA e o AI Overviews agora também terão exibição de anúncios, principal fonte de receita da empresa.