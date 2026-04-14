Amazon fecha acordo para comprar empresa de satélites Globalstar

A Amazon informou nesta terça-feira, 14, em documento oficial enviado à Securities and Exchange Commission (SEC, órgão que regula o mercado de capitais nos Estados Unidos), que fechou um acordo para comprar a Globalstar.

O comunicado foi feito por meio de um formulário 8-K — utilizado por empresas listadas para reportar fatos relevantes — e indica que a operação ainda depende de etapas como aprovações regulatórias para ser concluída.

Pelos termos do acordo, os acionistas da Globalstar poderão escolher entre receber US$ 90 por ação em dinheiro ou papéis da própria Amazon, com valor equivalente, sujeito a limites e ajustes previstos no contrato.

A aquisição reforça a estratégia da Amazon de expandir sua rede de satélites de órbita baixa, conhecida como Leo, incorporando ativos, espectro e capacidade operacional da Globalstar.

A integração deve viabilizar o avanço de serviços “direct-to-device” (D2D), tecnologia que conecta celulares diretamente a satélites e amplia o acesso em áreas sem cobertura tradicional.

Isso faz parte de um plano de longo prazo para levar conectividade a regiões remotas e reduzir lacunas de cobertura, com aplicações que vão de consumidores a empresas e governos, explicou a Amazon.