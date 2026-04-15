Inteligência Artificial

Quase um bilhão de pessoas usam o ChatGPT semanalmente, diz presidente da OpenAI

Crescimento acelerado da IA sinaliza nova fase da produtividade global

Greg Brockman é presidente e co-fundador da OpenAI ao lado de Sam Altman. (Getty Images/Reprodução)

Greg Brockman é presidente e co-fundador da OpenAI ao lado de Sam Altman. (Getty Images/Reprodução)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 15 de abril de 2026 às 13h47.

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A inteligência artificial deixou de ser tendência para se tornar infraestrutura.

Em menos de três anos, o ChatGPT saiu de uma curiosidade tecnológica para uma ferramenta usada em escala global — no trabalho, nos estudos e na tomada de decisões.

Agora, os números mostram que essa transformação pode ser ainda maior do que se imaginava.

Segundo o presidente da OpenAI, Greg Brockman, quase 1 bilhão de pessoas já utilizam o ChatGPT semanalmente, um marco que coloca a IA entre as tecnologias de adoção mais rápida da história.

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A corrida para 1 bilhão de usuários

O crescimento do ChatGPT não segue a lógica tradicional das plataformas digitais. Ele é exponencial — e acelerado.

Dados divulgados pela OpenAI indicam que a ferramenta já alcançou cerca de 900 milhões de usuários semanais, após dobrar sua base em poucos meses.

Para efeito de comparação, serviços como Instagram e TikTok levaram anos para atingir números semelhantes. O ChatGPT fez isso em questão de meses.

Esse avanço está diretamente ligado à sua aplicabilidade prática: escrever, analisar dados, programar, estudar e até tomar decisões estratégicas.

Hoje, a IA processa bilhões de interações por dia e já é utilizada por empresas, profissionais e estudantes em mais de 160 países .

Da curiosidade à ferramenta de trabalho

Um estudo conduzido por pesquisadores da OpenAI e universidades como Harvard e Duke mostra que a IA já faz parte da rotina de cerca de 10% da população mundial conectada.

O uso vai muito além de testes pontuais. As principais aplicações envolvem busca de informação, apoio em tarefas profissionais e produção de conteúdo — três áreas diretamente ligadas à produtividade.

Na prática, isso significa uma mudança silenciosa no mercado de trabalho. Ferramentas de IA deixam de ser diferenciais e passam a ser pré-requisitos.

O novo padrão de competitividade

A adoção massiva da IA redefine o que significa estar preparado para o mercado.

Se antes dominar ferramentas digitais era diferencial, agora entender e aplicar inteligência artificial passa a ser uma habilidade básica.

O avanço do ChatGPT mostra que a transformação não é mais futura — ela já está em curso. E, para profissionais e empresas, a pergunta deixou de ser “se” a IA será relevante.

Passou a ser “quão rápido” será possível acompanhar essa mudança.

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