Quase um bilhão de pessoas usam o ChatGPT semanalmente, diz presidente da OpenAI

A inteligência artificial deixou de ser tendência para se tornar infraestrutura.

Em menos de três anos, o ChatGPT saiu de uma curiosidade tecnológica para uma ferramenta usada em escala global — no trabalho, nos estudos e na tomada de decisões.

Agora, os números mostram que essa transformação pode ser ainda maior do que se imaginava.

Segundo o presidente da OpenAI, Greg Brockman, quase 1 bilhão de pessoas já utilizam o ChatGPT semanalmente, um marco que coloca a IA entre as tecnologias de adoção mais rápida da história.

Veja também: Decidir com dados em minutos já é realidade com IA. Aprenda como no Pré-MBA da EXAME. Inscreva-se aqui.

A corrida para 1 bilhão de usuários

O crescimento do ChatGPT não segue a lógica tradicional das plataformas digitais. Ele é exponencial — e acelerado.

Dados divulgados pela OpenAI indicam que a ferramenta já alcançou cerca de 900 milhões de usuários semanais, após dobrar sua base em poucos meses.

Para efeito de comparação, serviços como Instagram e TikTok levaram anos para atingir números semelhantes. O ChatGPT fez isso em questão de meses.

Esse avanço está diretamente ligado à sua aplicabilidade prática: escrever, analisar dados, programar, estudar e até tomar decisões estratégicas.

Hoje, a IA processa bilhões de interações por dia e já é utilizada por empresas, profissionais e estudantes em mais de 160 países .

Da curiosidade à ferramenta de trabalho

Um estudo conduzido por pesquisadores da OpenAI e universidades como Harvard e Duke mostra que a IA já faz parte da rotina de cerca de 10% da população mundial conectada.

O uso vai muito além de testes pontuais. As principais aplicações envolvem busca de informação, apoio em tarefas profissionais e produção de conteúdo — três áreas diretamente ligadas à produtividade.

Na prática, isso significa uma mudança silenciosa no mercado de trabalho. Ferramentas de IA deixam de ser diferenciais e passam a ser pré-requisitos.

O novo padrão de competitividade

A adoção massiva da IA redefine o que significa estar preparado para o mercado.

Se antes dominar ferramentas digitais era diferencial, agora entender e aplicar inteligência artificial passa a ser uma habilidade básica.

O avanço do ChatGPT mostra que a transformação não é mais futura — ela já está em curso. E, para profissionais e empresas, a pergunta deixou de ser “se” a IA será relevante.

Passou a ser “quão rápido” será possível acompanhar essa mudança.

Em mercados pressionados, lucratividade não vem apenas do volume, mas da estratégia por trás de cada decisão; Para te ajudar, a EXAME reuniu os maiores especialistas do mercado em um treinamento virtual direto ao ponto: 4 aulas para você dominar finanças corporativas de vez e tomar decisões com muito mais segurança. Inscreva-se agora.