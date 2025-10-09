Por que vídeos hiper-realistas de IA criam um problema para Sam Altman?

O CEO da OpenAI, Sam Altman, afirmou que questões de propriedade intelectual são mais complexas em vídeos gerados por IA do que em imagens. Segundo ele, os detentores de direitos autorais reagem de forma mais sensível ao conteúdo em vídeo porque “o vídeo parece mais real e vívido”.

A declaração foi feita em entrevista ao analista de tecnologia Ben Thompson, do podcast Stratechery, após a repercussão de vídeos criados no aplicativo Sora, da OpenAI — entre eles, versões não autorizadas de personagens como Bob Esponja e Pikachu em situações inusitadas.

Altman disse que ainda tenta entender por que as empresas tratam o vídeo de forma diferente, mas reconhece que há uma “ressonância emocional mais forte” nesse tipo de conteúdo. “Os detentores de direitos querem um tipo de controle diferente. A maioria está animada com as possibilidades, mas quer impor mais restrições do que fariam com imagens”, afirmou.

No sábado, o executivo anunciou que a OpenAI vai permitir que os detentores de propriedade intelectual tenham “controle mais detalhado sobre a geração de personagens”. Desde o lançamento do Sora, vídeos criados na plataforma viralizaram em redes como TikTok e X (antigo Twitter). Um dos exemplos mais vistos, com mais de 1,6 milhão de visualizações, mostra Bob Esponja sendo abordado por um policial.

Altman reconheceu que o processo envolverá ajustes. “Vamos tomar boas decisões e cometer erros, mas ouviremos o feedback e corrigiremos rapidamente”, escreveu em uma publicação.

Testes realizados pela Business Insider mostraram que o sistema já está aplicando restrições. Ao tentar gerar um vídeo com Bob Esponja e Pikachu sendo amigos, o Sora exibiu o aviso “Este conteúdo pode violar nossas diretrizes sobre semelhança com material de terceiros.”

Segundo Altman, a maioria dos detentores de direitos deseja estabelecer limites claros sobre o uso de suas criações, embora “alguns estejam dispostos a liberar totalmente”.

Ele acredita que essa resistência inicial mudará com o tempo. “Hoje, muitos dizem que não querem seus conteúdos em vídeos. Dentro de um ano, talvez menos, vão reclamar que a OpenAI não está incluindo o suficiente, porque vão querer essa conexão profunda com os fãs”, concluiu.