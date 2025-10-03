A nova rede social da OpenAI

A OpenAI lançou sua aposta mais ambiciosa desde o ChatGPT: uma rede social de vídeos gerados por inteligência artificial chamada Sora. A plataforma, que alcançou o topo da App Store da Apple americana, é uma ferramenta de criação, e uma tentativa de redefinir a interação social digital no momento em que o TikTok enfrenta banimento nos EUA.

O aplicativo, alimentado pelo novo modelo Sora 2, permite que usuários criem vídeos hiper-realistas de si mesmos em cenários imaginários com comandos de texto.

Feeds duplos amplificam vício digital

Tive acesso exclusivo à plataforma e a inovação que mais me preocupou é a arquitetura de feeds duplos: o tradicional feed vertical de rolagem infinita combinado com um feed horizontal que gera automaticamente variações do mesmo vídeo. Essa funcionalidade transforma cada clipe em um portal para infinitas versões alternativas, multiplicando exponencialmente o tempo de engajamento.

Sam Altman reconheceu os riscos: "É fácil imaginar o caso degenerado da geração de vídeo por IA que acaba com todos nós sendo sugados para um feed otimizado". A empresa afirma ter implementado salvaguardas para "otimizar satisfação a longo prazo", mas especialistas questionam se serão suficientes contra um sistema projetado para gerar conteúdo infinito, sintético e personalizado.

Europa e Brasil ficam de fora

A ausência da Europa reflete investigações de autoridades sobre como o Sora processa dados pessoais. O EU AI Act proíbe certos usos de IA e exige transparência sobre dados de treinamento. Altman já sugeriu que a OpenAI poderia "cessar operações" na Europa se os requisitos continuassem muito restritivos.

O Brasil, com 215 milhões de habitantes, também ficou excluído. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) já resultou em investigações da ANPD contra a OpenAI. Em julho, o regulador brasileiro proibiu a Meta de usar dados locais para treinar IA. A exclusão de mercados tão significativos ilustra como regulamentações podem criar barreiras para inovação, deixando países inteiros para trás na corrida da IA.

Timing estratégico no vácuo do TikTok

A OpenAI tem capital para desafiar gigantes estabelecidos. O lançamento ocorre enquanto o TikTok enfrenta banimento por segurança nacional, criando um vácuo no mercado que consome quase uma hora diária dos americanos. Rumores indicam que Altman avaliou comprar o TikTok, mas o Sora representa alternativa mais ambiciosa: suprimento infinito de conteúdo sintético.

O mercado de vídeo por IA deve crescer de US$ 3,86 bilhões em 2024 para US$ 42,29 bilhões até 2033. Empresas relatam redução de 58% nos custos de produção, enquanto 70% das equipes de marketing devem usar vídeos de IA até 2029.

Realidade sob ataque

A qualidade dos vídeos impressionou e assustou usuários. No Reddit, o sentimento é que o "vale da estranheza está desabando". Uma investigação da NPR mostrou como o app pode criar desinformação.

Em poucos minutos navegando na rede, vi vídeos de Nixon admitindo que o pouso na lua foi falso. "Podemos estar na era em que ver não é acreditar", disse Solomon Messing, da NYU.

Análise da WIRED revelou que o Sora perpetua estereótipos: pilotos e CEOs aparecem como homens, comissários e recepcionistas como mulheres. Amy Gaeta, de Cambridge, alertou: "Se vídeos de IA padronizam representações enviesadas, podem exacerbar estereótipos de grupos marginalizados."

Oportunidades e riscos corporativos

O Sora representa oportunidades e riscos. Empresas podem criar campanhas cinematográficas sem estúdios, mas gestores precisam se preparar para vídeos falsos de CEOs se espalhando em minutos. Isso exige políticas claras de IA e protocolos de resposta a crises.

A OpenAI defende usar personagens conhecidos para que criadores "aprofundem conexão com fãs", mas isso coloca a empresa em conflito com detentores de direitos, enquanto já enfrenta processo do New York Times por violação de copyright.

A pergunta de meio trilhão

Pela primeira vez, pessoas tentam fazer conteúdo real passar por IA para atrair views. Minha maior preocupação é isso virar mais um feed otimizado para prender atenção a qualquer custo.

Com o Sora 2, a OpenAI sinaliza que quer disputar o espaço de maior consumo online: vídeo. Se o ChatGPT foi o ponto de virada do texto, o Sora pode ser o mesmo para imagens em movimento. A pergunta central não é mais se IA pode criar conteúdo convincente, mas se a sociedade está preparada para um futuro onde realidade pode ser fabricada em 15 segundos.

Navegar entre inovação e responsabilidade será o desafio da próxima década. Enquanto os EUA abraçam a tecnologia com regulamentação mínima, Europa e Brasil optam por cautela que pode proteger cidadãos, mas os deixa para trás na corrida onde a realidade se torna cada vez mais maleável.

Fiz esse vídeo mostrando como funciona a rede social: https://www.youtube.com/watch?v=fn_jOZyHsdk