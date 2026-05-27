Nvidia amplia aposta em Taiwan com US$ 150 bilhões ao ano para fornecedores de IA

A Nvidia passou a investir cerca de US$ 150 bilhões por ano em sua rede de fornecedores de inteligência artificial em Taiwan. O anúncio foi feito por Jensen Huang, CEO da companhia, durante visita a Taipé em 27 de maio.

O valor mostra a mudança de escala provocada pela corrida global por infraestrutura de IA. Segundo Huang, há quatro ou cinco anos a Nvidia gastava entre US$ 10 bilhões e US$ 15 bilhões por ano no país. O salto para US$ 150 bilhões anuais indica uma expansão de até 15 vezes nos desembolsos ligados à cadeia taiwanesa.

Taiwan ocupa posição central na indústria de semicondutores, com empresas que participam de etapas críticas da produção, do design e fabricação de chips ao empacotamento avançado, montagem de servidores e integração de sistemas. Huang chamou a ilha de “epicentro da revolução da IA”.

A Nvidia depende de uma rede com mais de 150 parceiros locais para sustentar a produção de componentes e sistemas usados em data centers de IA. Entre os nomes mais relevantes estão TSMC, maior fabricante terceirizada de semicondutores do mundo, Foxconn, Wistron e Quanta Computer, empresas com forte presença na montagem de servidores e equipamentos de computação.

O investimento reforça a dependência da Nvidia de Taiwan em um momento em que a demanda por chips de IA segue pressionando a capacidade global de produção. A empresa se tornou uma das principais fornecedoras de processadores gráficos, as GPUs, usados no treinamento e na operação de modelos de inteligência artificial.

Nova sede em Taipé reforça presença local

Além do aumento de gastos com fornecedores, Huang anunciou a construção de uma nova sede da Nvidia em Taipé. O projeto, chamado Nvidia Constellation, faz parte da estratégia da companhia para ampliar sua presença na ilha e estreitar a relação com fabricantes locais.

A expectativa é que a Nvidia quadruplique seu número de funcionários em Taiwan, chegando a 4.000 empregados. A construção da nova sede deve começar no fim de 2026, com início das operações previsto para 2030.

A decisão também tem peso simbólico. Ao ampliar sua presença física em Taiwan, a Nvidia sinaliza que a ilha seguirá como peça central de sua cadeia de suprimentos, mesmo em um setor marcado por disputas tecnológicas, gargalos produtivos e tentativas de diversificação geográfica por parte de governos e empresas.