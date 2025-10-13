CEO do Google Cloud diz que IA é acelerador, não substituto de trabalhadores

O CEO do Google Cloud, Thomas Kurian, discorda da visão alarmista de que a inteligência artificial (IA) vai automatizar e, consequentemente, eliminar empregos em massa. Em entrevista à newsletter Big Technology, Kurian afirmou que o papel da IA no futuro previsível será preencher a lacuna entre o que as empresas e seus funcionários conseguem fazer hoje e o que aspiram realizar.

"Acho que há definitivamente um meio-termo", disse o executivo.

Kurian citou o exemplo do Customer Engagement Suite do Google Cloud, um conjunto de ferramentas de IA para serviço de atendimento ao cliente lançado no ano passado. Inicialmente, houve apreensão sobre a necessidade de agentes humanos.

"Quando o apresentamos, as pessoas perguntaram: 'Isso significa que não precisaremos mais de agentes de atendimento ao cliente?'", contou Kurian. "Mas a realidade é que quase nenhum de nossos clientes demitiu ninguém."

Ele explicou que a ferramenta está ajudando clientes a obter respostas para perguntas que, de outra forma, não fariam por relutância em ligar para um agente, o que expande o volume de interações, e não a substituição de pessoal.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

A perspectiva de Thomas Kurian está alinhada com a de Sundar Pichai, CEO do Google. Pichai afirmou em um podcast em junho que a empresa observou um aumento de 10% na produtividade de seus engenheiros após a adoção de IA.

Pichai acrescentou que, com esse ganho de eficiência, a empresa espera contratar mais engenheiros no próximo ano, e não menos. Ele espera que a IA assuma tarefas repetitivas, permitindo que os engenheiros se dediquem a um trabalho mais criativo e satisfatório.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA

Principais formas de atuação do especialista em IA

Como construir um plano de carreira prático

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga