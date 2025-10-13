CEO do Google Cloud diz que IA é acelerador, não substituto de trabalhadores

Kurian (Google Cloud) afirma que nenhum cliente demitiu funcionários após adotar ferramentas de IA; a tecnologia visa preencher uma lacuna de trabalho (Getty Images). (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 13 de outubro de 2025 às 12h00.
O CEO do Google Cloud, Thomas Kurian, discorda da visão alarmista de que a inteligência artificial (IA) vai automatizar e, consequentemente, eliminar empregos em massa. Em entrevista à newsletter Big Technology, Kurian afirmou que o papel da IA no futuro previsível será preencher a lacuna entre o que as empresas e seus funcionários conseguem fazer hoje e o que aspiram realizar.
"Acho que há definitivamente um meio-termo", disse o executivo.
Kurian citou o exemplo do Customer Engagement Suite do Google Cloud, um conjunto de ferramentas de IA para serviço de atendimento ao cliente lançado no ano passado. Inicialmente, houve apreensão sobre a necessidade de agentes humanos.
"Quando o apresentamos, as pessoas perguntaram: 'Isso significa que não precisaremos mais de agentes de atendimento ao cliente?'", contou Kurian. "Mas a realidade é que quase nenhum de nossos clientes demitiu ninguém."
Ele explicou que a ferramenta está ajudando clientes a obter respostas para perguntas que, de outra forma, não fariam por relutância em ligar para um agente, o que expande o volume de interações, e não a substituição de pessoal.
A perspectiva de Thomas Kurian está alinhada com a de Sundar Pichai, CEO do Google. Pichai afirmou em um podcast em junho que a empresa observou um aumento de 10% na produtividade de seus engenheiros após a adoção de IA.
Pichai acrescentou que, com esse ganho de eficiência, a empresa espera contratar mais engenheiros no próximo ano, e não menos. Ele espera que a IA assuma tarefas repetitivas, permitindo que os engenheiros se dediquem a um trabalho mais criativo e satisfatório.
