X e xAI: para Musk a mesma coisa, para o mercado uma diferença de US$ 30 bi

Desde que o bilionário Elon Musk comprou o Twitter, rebatizado como X, a rede social nunca mais foi a mesma. Além das mudanças na plataforma, o dono da Tesla tem usado o X — inicialmente vendido como um símbolo da liberdade de expressão — como um grande laboratório para testar sua startup de inteligência artificial, a xAI.

É um movimento ousado, mas longe de surpreendente. O executivo quer pegar sua fatia do mercado de inteligência artificial e fala abertamente contra a gigante do setor, a OpenAI. Musk foi um dos fundadores da dona do ChatGPT em 2015 e afirma ter doado US$ 44 milhões para a companhia. Hoje, processa a gigante por tentar "monopolizar o mercado" enquanto cresce oferecendo ferramentas de IA para os usuários do antigo Twitter.

Quando o bilionário lançou a xAI, ele prometeu uma vantagem competitiva única: acesso exclusivo ao mar de dados gerados diariamente no X. Para garantir essa exclusividade, Musk implementou tarifas altíssimas no uso da API da plataforma, bloqueando outras empresas de usarem os dados.

Assim, enquanto rivais ficaram de fora, a xAI teve um passe livre para testar os recursos diretamente com milhões de usuários. Foram lançados o chatbot Grok, resumos de notícias, perguntas geradas por IA em postagens e até uma ferramenta para editar tuítes automaticamente. Novos recursos estão no forno, como as interações baseadas em localização (é possível perguntar sobre mercados ou serviços próximos, por exemplo).

X is adding the ability to show the results based on your location, to GROK!

You could ask where's the nearest grocery store, for instance! pic.twitter.com/SCiMXnFqFl

— Nima Owji (@nima_owji) January 8, 2025