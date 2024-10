Elon Musk busca investidores do Oriente Médio para valorizar a xAI

Elon Musk está em negociações com alguns dos maiores investidores do Oriente Médio para levantar fundos para sua startup de inteligência artificial, a xAI, o que pode dobrar o valor da empresa para cerca de US$ 45 bilhões (aproximadamente R$ 259,2 bilhões). Segundo fontes próximas ao processo, Musk tem buscado novos aportes para expandir as operações da xAI e competir com gigantes do setor, como OpenAI, Google e Meta. As informações são do Financial Times.

Entre os potenciais investidores, estão fundos do Catar e da Arábia Saudita, incluindo o Qatar Investment Authority (QIA) e o fundo soberano saudita, o Public Investment Fund (PIF). Estes fundos já possuem histórico de investimentos significativos em tecnologia e se mostraram dispostos a financiar novas oportunidades na área de IA, onde possuem grande interesse estratégico. O QIA, por exemplo, ajudou a financiar a aquisição do Twitter (X) por Musk, enquanto o PIF recentemente reafirmou seu compromisso em transformar a Arábia Saudita em um centro global de inteligência artificial.

O movimento de Musk ocorre em um contexto de renascimento nas relações com a Arábia Saudita, após uma disputa pública em 2018 com o governador do PIF, Yasir al-Rumayyan, relacionada à tentativa de tornar a Tesla uma empresa privada. Após anos de distanciamento, o relacionamento foi em parte reparado, como evidenciado pela participação de Musk na Future Investment Initiative, evento de investimentos promovido pelo governo saudita. Durante sua apresentação, Musk aproveitou para reforçar os laços com potenciais investidores.

Ainda que o estágio das conversas seja preliminar, a possibilidade de dobrar o valor da xAI é significativa. A empresa, fundada há cerca de um ano, já tinha alcançado valorização expressiva na última rodada de captação, que teve a participação de fundos como Sequoia Capital e Valor Equity Partners. A nova rodada de financiamento, liderada pela Valor, conta com uma estimativa de valuation em torno dos US$ 45 bilhões, muito próxima das empresas líderes no setor de inteligência artificial.

Investidores de todo o mundo

O crescimento do setor de IA tem atraído interesse de investidores do mundo todo, especialmente depois do lançamento do ChatGPT pela OpenAI em 2022, que impulsionou o financiamento em start-ups de IA para mais de 40% de todo o capital de risco nos EUA apenas na primeira metade deste ano. Empresas como a Groq, que planeja instalar o maior centro de dados para IA na Arábia Saudita, também estão expandindo suas operações em mercados energéticos ricos do Oriente Médio, como parte de uma estratégia para aproveitar o potencial desses países em IA.

O interesse renovado dos investidores reflete uma corrida entre startups e grandes empresas por parcerias com fabricantes de chips e provedores de nuvem, que são essenciais para os requisitos financeiros e técnicos necessários ao treinamento de modelos de IA. A valorização da xAI ocorre enquanto outras empresas do setor buscam repricing após o impressionante financiamento da OpenAI, que resultou em uma valuation de US$ 150 bilhões (cerca de R$ 864 bilhões) para a empresa.

Com o apoio financeiro do Oriente Médio, Musk pretende solidificar a posição da xAI em um mercado de IA cada vez mais competitivo. Ao mesmo tempo, Musk mantém um papel central na política dos EUA, onde tem apoiado financeiramente a campanha de Donald Trump e utilizado sua rede social, X, para amplificar mensagens favoráveis ao candidato republicano. Ele tem se mostrado um personagem influente na corrida eleitoral, afirmando recentemente no evento saudita que desempenha um “papel significativo” nas eleições presidenciais de 2024.