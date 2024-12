Empresa de IA de Elon Musk, xAI, levanta US$ 6 bilhões em nova rodada

A empresa de inteligência artificial de Elon Musk, a xAI, levantou US$ 6 bilhões em sua mais recente rodada de investimentos, segundo documento protocolado na U.S. Securities and Exchange Commission, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Entre os 97 investidores participantes, cujo perfil não foi revelado, cada um contribuiu com valores mínimos de US$ 77.593.

O aporte eleva o total arrecadado pela xAI para US$ 12 bilhões, somando-se aos US$ 6 bilhões obtidos em outra rodada na primavera. Investidores renomados, como Andreessen Horowitz, BlackRock, Fidelity, Kingdom Holdings e Nvidia, estão entre os apoiadores desta etapa. Segundo informações da Financial Times, apenas investidores que participaram de rodadas anteriores foram convidados a integrar essa nova captação.

Musk expande integração com o X e outros negócios

Fundada no ano passado, a xAI já é responsável por ferramentas como o Grok, modelo de IA generativa que alimenta funções do X, a rede social anteriormente conhecida como Twitter. O Grok, acessível a assinantes premium do X e usuários de algumas regiões, oferece recursos de chatbot, análise de imagens e geração de conteúdo visual, por meio de uma integração com o gerador de imagens Flux.

A expansão da xAI inclui parcerias estratégicas com as demais empresas de Musk, como Tesla e SpaceX. De acordo com o Wall Street Journal, seus modelos já são usados no atendimento ao cliente do serviço Starlink e podem ser integrados aos sistemas autônomos da Tesla. No entanto, esses planos enfrentam oposição: acionistas da Tesla processaram Musk alegando desvio de talentos e recursos para a nova empresa.

Outro pilar do crescimento da xAI é seu data center em Memphis, onde treina os novos modelos do Grok. Construído em apenas 122 dias, o centro conta com 100 mil GPUs Nvidia, com previsão de dobrar essa capacidade em 2025. Apesar de investimentos em melhorias na infraestrutura local, o projeto atrai críticas por potenciais impactos ambientais e aumento no consumo de energia.

A empresa já gera cerca de US$ 100 milhões anuais, mas ainda precisa alcançar competidores como OpenAI e Anthropic, cujas receitas estimadas para 2024 são de US$ 4 bilhões e US$ 1 bilhão, respectivamente.