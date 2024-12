Grok, chatbot de IA do X, ganha aplicativo independente para iOS

O X (antigo Twitter) lançou um aplicativo independente para iOS do seu chatbot de inteligência artificial, o Grok, que estava acessível apenas para usuários da plataforma.

Atualmente, o aplicativo está disponível em fase beta na Austrália e em alguns outros países, oferecendo recursos como acesso a dados em tempo real da web e do X, além de funcionalidades de IA generativa, incluindo reescrita de textos, resumo de parágrafos extensos, respostas a perguntas e geração de imagens a partir de comandos de texto.

De acordo com a descrição do aplicativo, "Grok é um assistente de IA projetado para ser maximamente verídico, útil e curioso. Obtenha respostas para qualquer pergunta, gere imagens impressionantes e faça upload de fotos para obter uma compreensão mais profunda do seu mundo".

Site dedicado

Além disso, a xAI, empresa responsável pelo desenvolvimento do Grok, está preparando um site dedicado, o Grok.com, para tornar o chatbot acessível via web. Atualmente, ao fazer login com uma conta xAI, o site exibe a mensagem "em breve".

Inicialmente, o Grok estava disponível apenas para assinantes pagos do X. Em novembro, a empresa começou a testar uma versão gratuita do chatbot, que foi liberada para todos os usuários no início deste mês. A versão gratuita permite até 10 interações a cada duas horas, enquanto assinantes dos planos Premium e Premium+ têm acesso a funcionalidades adicionais.

A empresa destaca que o modelo de geração de imagens do Grok, chamado Aurora, se destaca pela "renderização fotorrealista" e não impõe restrições significativas às suas capacidades, permitindo que os usuários criem imagens utilizando fotos de figuras públicas e materiais protegidos por direitos autorais. No entanto, conteúdos explícitos ou inadequados são bloqueados pelo sistema.