Mais rico do mundo em 2025: Fortuna de Elon Musk equivale a 4 mil prêmios recorde da Mega da Virada

Dono da Tesla, do X e da SpaceX, Elon Musk preservou o título de homem mais rico do mundo na virada de 2024 para 2025. O futuro chefe do novo Departamento de Eficiência Governamental da gestão de Donald Trump na Casa Branca começou o ano com fortuna estimada pela Forbes em US$ 421,2 bilhões — o equivalente a R$ 2,6 trilhões, na cotação atual.

O patrimônio é tão grande que uma pessoa teria de ganhar, sozinha, mais de 4 mil vezes na Mega da Virada 2024 para alcançar a riqueza de Musk. Este ano, o concurso especial sorteado pela Caixa Econômica Federal pagou o valor recorde de R$ 635.486.165,38 (dividido entre oito apostas que acertaram as seis dezenas sorteadas).

Fortuna de Elon Musk, com a cotação desta sexta-feira : R$ 2.592.780.840.000,00

: R$ 2.592.780.840.000,00 Prêmio da Mega-Sena da Virada 2024 : R$ 635.486.165,38

: R$ 635.486.165,38 Resultado da divisão: 4,08 mil vezes

Só no último mês, Musk incorporou US$ 91 bilhões ao seu patrimônio, segundo a Forbes. O magnata mantém o topo do ranking dos mais ricos da revista desde maio de 2024, quando ultrapassou outros bilionários como Jeff Bezos, fundador da Amazon. Bezos inicia 2025 como o segundo colocado da lista, com uma fortuna de US$ 233,5 bilhões (R$ 1,45 trilhão).

Nove das pessoas mais ricas do mundo são dos Estados Unidos. O único não americano é o francês Bernard Arnault, CEO do império de luxo LVMH, que fecha o top 5 com US$ 168,8 bilhões (R$ 1 trilhão).

A lista do início de 2025 é dominada por magnatas do setor de tecnologia, além de ser amplamente masculina. A mulher mais rica do mundo, Alice Walton, filha do fundador do Walmart, Sam Walton, ocupa apenas a 17ª posição no ranking geral, com uma fortuna de US$ 99,9 bilhões (R$ 614 bilhões).

Veja o top 10 dos mais ricos no início de 2025, segundo a Forbes:

Elon Musk - Tesla, SpaceX, X - US$ 421,2 bilhões (R$ 2,6 trilhões) Jeff Bezos - Amazon - US$ 233,5 bilhões (R$ 1,4 trilhão) Larry Ellison - Oracle - US$ 209,7 bilhões (R$ 1,3 trilhão) Mark Zuckerberg - Meta - US$ 202,5 bilhões (R$ 1,2 trilhão) Bernard Arnault - LVMH - US$ 168,8 bilhões (R$ 1 trilhão) Larry Page - Google - US$ 156 bilhões (R$ 967 bilhões) Sergey Brin - Google - US$ 149 bilhões (R$ 922 bilhões) Warren Buffett - Berkshire Hathaway - US$ 141,7 bilhões (R$ 878 bilhões) Steve Ballmer - Microsoft - US$ 124,3 bilhões (R$ 769 bilhões) Jensen Huang - Nvidia - US$ 117,2 bilhões (R$ 725 bilhões)