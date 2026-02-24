‘Conselho da Paz’ de Trump avalia stablecoin para Gaza, diz reportagem

O Conselho da Paz estabelecido pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que exige uma contribuição de US$ 1 bilhão para adesão, estaria explorando uma stablecoin para uso na reconstrução da economia de Gaza após dois anos de guerra desencadeados por um ataque terrorista do Hamas em outubro de 2023.

De acordo com uma reportagem de segunda-feira do Financial Times, o conselho está nos estágios preliminares de discussão sobre se uma stablecoin poderia ser usada para ajudar a reconstruir a economia de Gaza. Uma pessoa familiarizada com o projeto afirmou que a stablecoin não seria uma memecoin nem um substituto para moeda fiduciária, mas sim “um meio de permitir que os habitantes de Gaza realizem transações digitais”.

Trump anunciou a formação do conselho em janeiro. A adesão exige que os países contribuam com US$ 1 bilhão para um papel permanente e renovável, enquanto os EUA, segundo anúncio do presidente em suas redes sociais, prometeram US$ 10 bilhões. A maioria dos países da Europa Ocidental recusou convites para participar, enquanto 26 países, incluindo Israel, Arábia Saudita, Hungria e El Salvador, foram membros fundadores.

A reportagem do FT não indicou qual entidade poderia ser responsável por emitir uma stablecoin caso o conselho avance com o plano. No entanto, o governo Trump tem apoiado políticas que permitem o uso mais amplo de stablecoins nos EUA, incluindo a assinatura pelo presidente da lei GENIUS Act em julho.

"A proposta atual para a stablecoin de Gaza ainda é muito prematura", disse Snir Levi, CEO da plataforma de inteligência blockchain Nominis, à Cointelegraph. "[N]os últimos dois anos, mesas OTC em Gaza movimentaram mais de US$ 100 milhões em stablecoins com quase nenhuma restrição; sem a estrutura adequada, a mesma coisa acontecerá com a stablecoin de Gaza."

Plano pós-guerra tokenizado para Gaza

Há um acordo de cessar-fogo oficialmente em vigor em Gaza desde outubro de 2025, embora forças israelenses tenham supostamente violado o acordo repetidamente. Uma parte significativa das áreas povoadas do território foi destruída ou severamente danificada desde 2023.

Como resultado, membros do governo Trump, incluindo o presidente e seu genro Jared Kushner, propuseram planos para desenvolver a área.

Trump teria avaliado um plano para tokenizar terrenos e usar tokens digitais para realocar e reassentar moradores durante uma ocupação dos EUA no território. Em fevereiro de 2025, antes de haver um cessar-fogo em vigor, ele afirmou que os EUA deveriam “assumir o controle” de Gaza e transformá-la na “Riviera do Oriente Médio”.

