Pop

BBB 26: Por que Babu e Juliano desfizeram a aliança? Entenda o motivo

Após acumular descontentamentos, veterano decide se afastar de parceria e repensar estratégia no jogo

BBB 26: Babu e Juliano não são mais aliados no jogo (TV Globo)

Redação Exame

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 19h12.

Última atualização em 24 de fevereiro de 2026 às 19h14.

O clima dentro do Big Brother Brasil 26 mudou radicalmente nesta semana com um rompimento que promete impactar as próximas dinâmicas do jogo. O veterano Babu Santana decidiu romper sua aliança com Juliano Floss e optou por não seguir combinando votos ou dividindo estratégias com o influenciador, na tarde dessa terça-feira, 24.

Ruptura entre 'pai e filho'

A ruptura aconteceu após uma sequência de desentendimentos entre os dois. Babu expressou incômodo com a postura de Juliano e outros participantes, como Ana Paula e Milena, afirmando que prefere se afastar das conversas sobre jogo para preservar a relação entre eles.

Nas palavras do ator, ele não quer mais “combinar voto” e considera essa atitude uma forma de evitar desgaste.

“Vou pular do barco, não vou mais combinar voto, não vou mais falar de voto com a galera. Te amo e jamais participaria de uma ação de votar em você (...) Eu acho que é uma forma da gente não se encher o saco é não ficar falando mais de jogo também. Acho que é uma forma de preservar nossa relação. Eu já te falei que você é um cara que eu quero lá fora trocar muito”, explica Babu ao ex-aliado.

Juliano também se manifestou. O catarinense disse ter se sentido mal ao perceber que não era mais prioridade para Babu dentro da casa e explicou que suas opiniões diferentes sobre o jogo contribuíram para o rompimento da aliança.

Ele afirmou que agora considera outros brothers como suas alianças principais e tenta reorganizar sua própria trajetória no reality.

Juliano contou sobre a conversa para sisters

Logo depois de encerrar a conversa com Babu, Juliano procurou Ana Paula e Milena. Já no quarto, contou às duas que a parceria havia chegado ao fim e disse que estava confuso com o que tinha acontecido. O brother também afirmou que, a partir de agora, enxerga apenas elas como suas aliadas no jogo.

Segundo Ana Paula, Babu e seus aliados recalcularam a rota por acharem que ela e Milena estão queimadas com o público. A sister disse ainda que não esperava ver o ator pedir desculpas ao Alberto Cowboy e ao Jonas.

