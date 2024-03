Quer trabalhar na Tesla? Processo envolve seis meses de espera e carta para Musk

Em 2022, a fabricante de carros elétricos Tesla recebeu mais de 3,6 milhões de inscrições para vagas. No entanto, conseguir uma posição na empresa não é tarefa fácil, conforme fontes anônimas de reportagem do Business Insider do último domingo, 3.

O processo seletivo da Tesla para engenheiros pode exigir até 9 entrevistas, uma série de testes e, em alguns casos, uma carta para o próprio Musk. Do início ao fim, pode levar até seis meses para receber uma oferta de emprego.

É possível se inscrever no site da Tesla, mas também há possibilidade de indicação via sistema de recomendação interno da empresa, caso conheça um funcionário da fabricante. De milhares de inscrições, geralmente 20 candidatos por vaga conseguem entrevistas.

Trata-se de uma entrevista de adequação cultural inicial, que inclui perguntas tradicionais sobre por que as pessoas querem trabalhar na Tesla e como elas se dão com os outros. Metade dos candidatos avançam para a próxima fase, e conversam separadamente com um gerente e pelo menos um engenheiro de sua equipe prospectiva. Essas entrevistas são mais técnicas e podem incluir um teste para fazer em casa ou ao vivo.

O próximo passo no processo de contratação da Tesla inclui uma apresentação e uma série de entrevistas rápidas que podem durar de quatro a seis horas.

Os candidatos geralmente são orientados a apresentar um projeto por 15 a 30 minutos, seguido por uma sessão de perguntas e respostas sobre o projeto. Entre quatro a seis engenheiros participam da apresentação e depois se separam para entrevistar o candidato individualmente por cerca de 30 minutos cada.

Alguns engenheiros da Tesla disseram que passaram mais de 40 horas se preparando para a apresentação ao longo de várias semanas. O painel pode ocorrer via Zoom ou pessoalmente. Também inclui uma breve pausa no meio da sessão para almoço.

Após o painel, os candidatos são classificados em uma escala de um a quatro. Se um único membro do painel der ao candidato uma pontuação de um e puder justificar sua opinião, a inscrição do indivíduo geralmente é rejeitada, enquanto uma pontuação de três ou quatro é vista como um sinal de aprovação para a contratação prospectiva, disse o engenheiro.

Apenas cerca de metade dos candidatos que chegam à etapa do painel são selecionados, disseram dois engenheiros.

Dependendo do cargo, alguns candidatos recebem o emprego após uma entrevista bem-sucedida no painel. Para posições de nível mais alto, os candidatos podem continuar a entrevista com diretores ou funcionários de nível VP.

Alguns candidatos têm de preencher um formulário que será enviado a um trabalhador de nível VP ou diretor descrevendo três motivos pelos quais seriam uma boa opção para a Tesla, disseram três trabalhadores ao Business Insider.

Algumas das cartas são até passadas para Musk, disseram os engenheiros. No ano passado, o CEO da Tesla disse em um e-mail aos funcionários que ele deve aprovar todas as novas contratações.