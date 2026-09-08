Criar imagens no ChatGPT fica 50% mais rápido em nova atualização da OpenAI

A OpenAI lançou nesta terça-feira, 8, o ChatGPT Images 2.5, nova versão de sua experiência de geração de imagens, disponível no ChatGPT, no ChatGPT Work e no Codex.

Segundo a empresa, os novos modelos tiveram o tempo de resposta reduzido em 50% em relação ao anterior, permitindo gerar imagens mais rápido e sem interrupção do fluxo de trabalho.

Os modelos também, segundo a empresa, trazem fidelidade visual mais avançada, com detalhes mais nítidos, iluminação mais natural e texturas mais ricas, aproximando os resultados gerados por inteligência artificial (IA) de imagens reais.

"A gente teve o feedback de que nossa geração de imagens demorava e, agora, ela ficará mais rápida. Temos o melhor modelo de geração de imagens do mundo, mas achamos que temos mais para fazer e precisamos deixá-la mais valiosa para os usuários", disse um executivo da OpenAI em coletiva de imprensa da qual a EXAME participou.

Segundo a OpenAI, o Brasil está entre os cinco principais mercados do mundo em uso semanal de geração de imagens, e apresenta a maior penetração de uso do ChatGPT Images no planeta — ou seja, proporcionalmente, nenhum outro país usa tanto o recurso quanto o Brasil.

Globalmente, mais de 3 bilhões de imagens são criadas no ChatGPT por semana, e mais de uma em cada quatro é feita para uso pessoal.

Imagens mais rápidas de gerar, e mais fáceis de reaproveitar

Segundo a empresa, o foco da atualização foi em edição e fidelidade — a capacidade de manter a identidade visual de uma imagem ao longo de várias gerações e ajustes, algo considerado importante tanto para uso pessoal quanto corporativo.

"Estamos animados porque esses novos modelos de IA vão conversar com o Astra", afirmou a executiva, referindo-se à integração com o mais recente modelo de linguagem da OpenAI.

A empresa também aprimorou a forma como o modelo lida com edição de imagens que já contêm pessoas. "Antes, quando o usuário fazia o upload, a gente era mais agressivo com o input e o output, mas agora estamos fazendo tudo ficar mais integrado quando falamos da criação de imagens com pessoas", disse.

Segundo ela, também ficou mais simples gerar imagens com fundo transparente — recurso pedido por usuários que criam artes para uso posterior em outros materiais.

Texto mais legível e em mais idiomas

Outro ponto de destaque é a renderização de texto dentro das imagens, historicamente um dos maiores desafios de modelos de geração de imagem por IA.

"A renderização de texto está muito melhor agora, e você pode gerar fotos em várias linguagens. Você também pode gerar fotos com itens complexos", afirmou a executiva.

Segundo ela, a empresa também melhorou a qualidade estética de infográficos e pôsteres gerados pela ferramenta. "Antes, nós tínhamos imagens que eram práticas, mas que não conseguiam ser tão bonitas esteticamente falando. Agora melhoramos nisso. Ter algo mais coeso pode ajudar as pessoas a entenderem narrativas complexas", disse.

Novos recursos: do esboço ao compartilhamento de prompts

Além do salto de qualidade visual, a atualização traz quatro novidades de produto.

A primeira é o Desenhe, recurso que permite digitar "@desenhe" (ou @sketch) na caixa de mensagem para esboçar ideias — de diagramas a projetos de design de interiores — diretamente na conversa, como se fosse um Paint. Segundo a empresa, a ferramenta ajuda quem quer explicar algo ao ChatGPT, mas não sabe exatamente como descrever o que precisa.

A segunda são novos templates na aba de Imagens, que fazem perguntas adicionais ao usuário para ajudar a refinar e personalizar o resultado gerado — uma forma, segundo a OpenAI, de guiar quem tem dificuldade para começar do zero.

A terceira permite compartilhar o próprio prompt (comando de texto) junto com a imagem criada, para que outras pessoas possam gerar suas próprias versões da mesma ideia.

E a quarta adiciona a possibilidade de comentar diretamente sobre uma imagem para indicar o que deveria mudar, além de salvar imagens de referência para reutilizar em criações futuras.