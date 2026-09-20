17,8% do mundo já usa IA no trabalho. Entenda onde o Brasil está nesse mapa

No primeiro trimestre de 2026, 17,8% da população mundial em idade ativa já havia utilizado ferramentas de inteligência artificial, segundo o Global AI Diffusion Report, da Microsoft.

O percentual representa um avanço de 1,5 ponto percentual em relação ao segundo semestre de 2025, quando a taxa era de 16,3%.

O Brasil aparece acima da média global. A adoção estimada pela Microsoft chegou a 19,1% da população em idade ativa no país, contra 17,1% no semestre anterior.

O avanço foi de 2 pontos percentuais no período, superior ao crescimento registrado globalmente.

Todo mundo fala de IA — poucos sabem por onde começar. O pré-MBA EXAME + Saint Paul ensina em 4 aulas, online, por R$37. Comece hoje. Vagas abertas.

Brasil avançou, mas ainda está longe dos líderes

A posição brasileira fica mais clara quando comparada com os países no topo do levantamento. Os Emirados Árabes Unidos registraram a maior taxa, com 70,1% da população em idade ativa usando IA, seguidos por Singapura, com 63,4%, e Noruega, com 48,6%.

Ao todo, 26 economias já ultrapassaram a marca de 30%. O Brasil, portanto, está acima da média mundial, mas ainda distante dos mercados em que a tecnologia alcançou uma parcela muito maior da população.

A diferença também aparece entre regiões. Segundo a Microsoft, a adoção chegou a 27,5% no Norte Global e a 15,4% no Sul Global.

A empresa aponta fatores como infraestrutura digital, acesso à eletricidade, conexão à internet, habilidades digitais e disponibilidade de ferramentas em diferentes idiomas entre os elementos que ajudam a explicar essa distância.

O que as pessoas estão fazendo com IA?

O avanço da adoção não significa que todos os usuários estejam utilizando a tecnologia da mesma maneira.

Dados da OpenAI divulgados em agosto de 2026 mostram que, no trabalho, as pessoas têm mais de duas vezes mais probabilidade de usar o ChatGPT para concluir uma tarefa ou produzir algo do que fora do ambiente profissional.

Quer entender IA na prática? EXAME + Saint Paul criaram um pré-MBA com 4 aulas online por R$37. Comece do zero e dê o primeiro passo agora.

A Microsoft também identificou que a maior parte das interações de IA no trabalho ainda funciona como colaboração ou assistência, enquanto menos de 10% das interações analisadas automatizam completamente uma tarefa.

A adoção brasileira também aparece nas empresas

Outro levantamento ajuda a dimensionar o cenário local. O Panorama da IA no Brasil, produzido pelo Observatório Brasileiro de Inteligência Artificial com bases oficiais, aponta que 17,5% das empresas brasileiras utilizaram IA em 2025.

Já entre usuários de internet, 32% declararam ter utilizado ferramentas de IA generativa no mesmo ano. As métricas têm populações e metodologias diferentes e, por isso, não devem ser tratadas como equivalentes.

No mercado de trabalho, a expansão cria uma diferença importante entre simplesmente ter acesso à tecnologia e incorporá-la às atividades profissionais.

Aprenda IA do zero com EXAME + Saint Paul: pré-MBA online (4 aulas) por R$37. Ideal pra quem quer começar e não sabe como. Matrículas abertas.

Para quem trabalha com análise, comunicação, programação, pesquisa ou outras tarefas que podem ser apoiadas por IA, entender como utilizar essas ferramentas passa a fazer parte da adaptação às mudanças no trabalho.

O mapa de adoção, porém, mostra que essa transformação não acontece no mesmo ritmo para todos. Enquanto alguns países já têm uma parcela expressiva da população em contato com a tecnologia, outros ainda enfrentam barreiras de acesso e infraestrutura.