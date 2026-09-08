Novo ChatGPT Images: veja as principais mudanças anunciadas pela OpenAI

A OpenAI lançou o ChatGPT Images 2.5 nesta terça-feira, 8, a nova versão de sua experiência de geração de imagens, disponível no ChatGPT, no ChatGPT Work e no Codex.

Segundo a empresa, o Brasil é um mercado especialmente importante para esse tipo de recurso: o país está entre os cinco principais mercados do mundo em uso semanal de geração de imagens, e apresenta a maior penetração de uso do ChatGPT Images no planeta.

Veja abaixo todas as novidades do lançamento:

1. Fidelidade visual mais avançada

Os novos modelos oferecem detalhes mais nítidos, iluminação mais natural e texturas mais ricas, gerando resultados mais próximos do mundo real do que a versão anterior.

2. Resposta 50% mais rápida

A OpenAI reduziu o tempo de resposta em 50% em relação ao modelo anterior, permitindo criar imagens mais rapidamente e dar continuidade ao trabalho sem interrupções.

3. Sketch: esboços dentro do chat

Basta digitar "@sketch" na caixa de mensagem para esboçar ideias para uma próxima criação — seja um diagrama, um logotipo ou até um projeto de design de interiores.

4. Novos templates na aba Imagens

A aba de Imagens ganhou modelos prontos que fazem perguntas adicionais ao usuário, ajudando a construir um resultado mais único e personalizado.

5. Compartilhamento de prompts

Agora é possível compartilhar o prompt (comando de texto) usado para gerar uma imagem junto com o resultado final, para que outras pessoas consigam criar suas próprias versões da mesma ideia.

6. Comentários e imagens de referência

Os usuários também podem adicionar comentários diretamente sobre uma imagem gerada, indicando exatamente o que gostariam de alterar, além de salvar imagens de referência para reaproveitar em criações futuras.