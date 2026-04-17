Inteligência Artificial

Como fazer um bom prompt e não ficar para trás na era da IA

Dominar comandos para IA já virou habilidade-chave — e pode economizar horas no trabalho

Prompt engineering é uma habilidade estratégica para o mercado de trabalho do futuro, entenda (Getty images). (Getty Images)

Prompt engineering é uma habilidade estratégica para o mercado de trabalho do futuro, entenda (Getty images). (Getty Images)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 17 de abril de 2026 às 05h00.

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Para muitos profissionais, o ganho de produtividade prometido pela inteligência artificial ainda não se concretizou.

O problema não está na tecnologia, mas na forma como ela é usada.

Grande parte dos usuários ainda interage com ferramentas de IA de maneira superficial — com comandos vagos, genéricos e pouco estratégicos.

O resultado são respostas medianas, retrabalho e, principalmente, tempo perdido.

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O que diferencia um bom prompt de um comando comum

A qualidade da resposta de uma IA está diretamente ligada à qualidade do comando. Esse princípio, conhecido como “garbage in, garbage out”, já é amplamente discutido em estudos sobre sistemas inteligentes.

Uma análise da Stanford University aponta que instruções mais específicas podem aumentar significativamente a precisão de modelos de linguagem em tarefas complexas. Já a OpenAI destaca que clareza, contexto e estrutura são os três pilares de um bom prompt.

Na prática, isso significa abandonar pedidos genéricos como “explique marketing” e adotar instruções mais direcionadas, como: 

“Explique os principais conceitos de marketing digital para um gerente de vendas, com exemplos práticos e foco em aquisição de clientes.”

Os erros que fazem você perder tempo com IA

Entre os erros mais comuns estão:

  • Falta de contexto (não explicar para quem ou para qual objetivo a resposta serve)
  • Pedidos amplos demais
  • Ausência de formato esperado (texto, lista, resumo, análise)
  • Não iterar ou refinar o comando

Segundo relatório da McKinsey sobre adoção de IA generativa, profissionais que dominam a formulação de prompts conseguem extrair até 40% mais eficiência nas tarefas do dia a dia.

Como estruturar um prompt mais eficiente

Um bom prompt costuma seguir uma lógica simples, mas poderosa:

  1. Contexto: explique o cenário
  2. Papel: diga quem a IA deve “ser” (ex: especialista, analista, professor)
  3. Tarefa: descreva exatamente o que precisa
  4. Formato: indique como a resposta deve ser entregue

Exemplo:

“Você é um analista financeiro. Analise o cenário atual da taxa de juros no Brasil e explique os impactos para pequenas empresas em um texto de até 150 palavras.”

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