Como fazer um bom prompt e não ficar para trás na era da IA

Prompt engineering é uma habilidade estratégica para o mercado de trabalho do futuro, entenda (Getty images). (Getty Images)
Redatora
Publicado em 17 de abril de 2026 às 05h00.
Para muitos profissionais, o ganho de produtividade prometido pela inteligência artificial ainda não se concretizou.
O problema não está na tecnologia, mas na forma como ela é usada.
Grande parte dos usuários ainda interage com ferramentas de IA de maneira superficial — com comandos vagos, genéricos e pouco estratégicos.
O resultado são respostas medianas, retrabalho e, principalmente, tempo perdido.
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A qualidade da resposta de uma IA está diretamente ligada à qualidade do comando. Esse princípio, conhecido como “garbage in, garbage out”, já é amplamente discutido em estudos sobre sistemas inteligentes.
Uma análise da Stanford University aponta que instruções mais específicas podem aumentar significativamente a precisão de modelos de linguagem em tarefas complexas. Já a OpenAI destaca que clareza, contexto e estrutura são os três pilares de um bom prompt.
Na prática, isso significa abandonar pedidos genéricos como “explique marketing” e adotar instruções mais direcionadas, como:
“Explique os principais conceitos de marketing digital para um gerente de vendas, com exemplos práticos e foco em aquisição de clientes.”
Entre os erros mais comuns estão:
Segundo relatório da McKinsey sobre adoção de IA generativa, profissionais que dominam a formulação de prompts conseguem extrair até 40% mais eficiência nas tarefas do dia a dia.
Um bom prompt costuma seguir uma lógica simples, mas poderosa:
Exemplo:
“Você é um analista financeiro. Analise o cenário atual da taxa de juros no Brasil e explique os impactos para pequenas empresas em um texto de até 150 palavras.”
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