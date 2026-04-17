A Coreia do Sul quer ser ainda mais pop e falar inglês para o mundo — a IA vai ajudar

A cena que resume essa ambição não acontece em um laboratório, mas em um teatro. Espectadores estrangeiros assistem a uma peça em coreano usando óculos inteligentes que projetam legendas em tempo real diretamente nas lentes. O dispositivo, equipado com inteligência artificial, permite acompanhar o diálogo sem desviar o olhar do palco. Mais do que conveniência, trata-se de uma tentativa de remover uma das últimas barreiras da chamada “onda coreana”: o idioma.

Essa cena, descrita em uma repórtagem do New York Times mostra que aposta tem raízes em um projeto mais amplo. Desde os anos 1990, o país investe na exportação de cultura com o fenômeno conhecido como Hallyu. K-pop, cinema e séries conseguiram atravessar fronteiras, mas o teatro — mais dependente da linguagem — ficou para trás. O sucesso internacional recente de produções coreanas reacendeu uma pergunta antiga: até onde é possível escalar esse conteúdo sem traduzi-lo completamente?

A resposta começa a tomar forma com a startup sul-coreana Xpert, responsável pelos óculos. O sistema, chamado Owl, nasceu como uma ferramenta de acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva e foi adaptado para o palco. A lógica é simples de descrever, mas complexa de executar: a IA escuta o diálogo, identifica palavras-chave, traduz o conteúdo e projeta o texto sincronizado nas lentes, tudo em tempo real. O hardware é produzido em parceria com uma fabricante chinesa, enquanto o software concentra o principal valor tecnológico.

Do ponto de vista técnico, o processo funciona em três etapas. Primeiro, o reconhecimento de fala transforma áudio em texto. Depois, a tradução automática converte o conteúdo para o idioma escolhido. Por fim, um sistema de sincronização tenta alinhar as legendas ao ritmo da encenação. É como ter um intérprete simultâneo embutido nos olhos, reduzindo o esforço de alternar entre palco e tela.

Na prática, a tecnologia já começa a alterar o público. Produtores relatam que espetáculos que antes recebiam quase nenhum estrangeiro passaram a atrair visitantes com frequência. Para um setor formado majoritariamente por pequenos teatros, isso representa acesso a um mercado internacional ainda pouco explorado.

Mas a promessa vem acompanhada de limites claros. Usuários relatam atrasos, erros de tradução e dificuldades em acompanhar improvisos ou falas fora do roteiro. Há também questões de ergonomia, já que os óculos ainda são considerados pesados e pouco confortáveis para uso prolongado. Em alguns casos, operadores humanos ainda precisam intervir para corrigir falhas, o que indica que a automação está longe de ser completa.

Além disso, existe uma tensão cultural. Alguns produtores resistem à ideia de traduzir suas obras para outros idiomas, apostando que o público estrangeiro valoriza o conteúdo no idioma original. A tecnologia, nesse sentido, funciona como uma ponte, mas também como um experimento: até que ponto é possível consumir uma cultura mediada por camadas digitais?

O movimento sul-coreano não está isolado. Empresas como a britânica Xrai Glass começam a explorar soluções semelhantes, sugerindo que a tradução em tempo real pode se tornar uma nova fronteira para experiências ao vivo. Se evoluir, a tecnologia pode chegar a shows, palestras e até salas de aula, criando ambientes naturalmente multilíngues.