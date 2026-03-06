Inteligência Artificial

10 prompts 'malucos' do ChatGPT que aumentam sua produtividade no trabalho

Comandos criativos usados no ChatGPT estão mudando a forma como profissionais planejam tarefas, tomam decisões e automatizam rotinas

Prompts criativos estão transformando o ChatGPT em ferramenta de produtividade. (LightRocket /Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 6 de março de 2026 às 17h44.

A popularização do OpenAI ChatGPT abriu espaço para um novo tipo de habilidade profissional: saber escrever bons prompts. A diferença entre uma resposta comum e uma solução realmente útil costuma estar no tipo de comando enviado à inteligência artificial.

Nos ambientes corporativos, profissionais passaram a testar prompts pouco convencionais para acelerar tarefas, organizar decisões e destravar ideias. Alguns parecem estranhos à primeira vista, mas funcionam como atalhos mentais para aumentar produtividade.

Esses comandos transformam a IA generativa em uma ferramenta prática para planejar projetos, resolver problemas complexos e estruturar rotinas de trabalho.

Quer entender como usar IA no trabalho? A especialista Izabela Anholett explica os fundamentos em uma aula rápida.

Prompts criativos que transformam o ChatGPT em um copiloto de trabalho

Um dos prompts mais curiosos usados por profissionais é: “Finja que você é um consultor da Microsoft e analise meu problema”. A simples mudança de perspectiva ajuda o modelo a organizar respostas mais estratégicas.

Outro comando popular pede para a IA agir como um “editor brutalmente honesto”. O objetivo é revisar textos, apresentações ou e-mails e apontar falhas que normalmente passariam despercebidas.

Há também prompts que pedem para o sistema explicar um problema “como se fosse para uma criança de 10 anos”. A técnica ajuda a simplificar conceitos complexos e facilita decisões rápidas.

A inteligência artificial está mudando o trabalho mais rápido do que muita gente percebe. Veja a explicação da especialista Izabela Anholett sobre como começar a usar IA. Entender em 15 minutos

Como prompts inusitados ajudam a organizar tarefas e decisões

Alguns profissionais usam o ChatGPT como um “simulador de cenários”. Um exemplo de prompt é: “Liste três decisões ruins que posso tomar neste projeto e como evitá-las”.

Outro comando comum pede para a IA atuar como um “investidor cético”. Nesse caso, o modelo analisa uma ideia de negócio e tenta encontrar falhas na estratégia.

Essa abordagem cria uma espécie de debate interno acelerado. Em poucos minutos, a inteligência artificial gera perguntas críticas que normalmente surgiriam apenas após várias reuniões.

O que todo profissional deveria entender sobre inteligência artificial. Veja a explicação prática de Izabela Anholett. Assistir agora

10 prompts “malucos” que profissionais estão testando

Alguns comandos criativos vêm ganhando espaço entre usuários avançados de ChatGPT. A lógica é simples: quanto mais contexto e criatividade no prompt, melhor tende a ser a resposta.

Veja exemplos usados para aumentar produtividade:

“Explique esse problema como um professor de Stanford”.
“Liste as três soluções mais inteligentes e a mais preguiçosa”.
“Transforme esse texto em um plano de ação”.
“Finja que você é um CEO avaliando essa ideia”.
“Resuma isso em três decisões práticas”.

Comandos desse tipo exploram o potencial da automação para acelerar raciocínio, organizar ideias e reduzir o tempo gasto em tarefas repetitivas.

Ainda está confuso sobre inteligência artificial? A especialista Izabela Anholett explica os conceitos essenciais em 15 minutos. Entenda aqui

Uma aula rápida para entender inteligência artificial no trabalho

Para quem quer entender melhor como usar ferramentas como o ChatGPT no trabalho, existe uma aula gratuita de 15 minutos conduzida por Izabela Anholett. Executiva de tecnologia e professora do MBA em Inteligência Artificial da Exame, ela apresenta de forma direta como a IA funciona e como profissionais podem começar a aplicá-la no dia a dia.

  • fundamentos essenciais da inteligência artificial
  • como estruturar prompts melhores no ChatGPT
  • como aplicar IA no trabalho
  • estratégias práticas de automação
  • erros comuns ao começar a usar IA

A aula mostra como transformar ferramentas de IA generativa em aliadas de produtividade, mesmo para quem ainda está dando os primeiros passos nesse tipo de tecnologia.

O básico sobre inteligência artificial que todo profissional deveria saber. Veja a explicação prática de Izabela Anholett. 👉 Assistir

