Inteligência Artificial

65% das crianças e adolescentes no Brasil usam IA generativa, diz estudo

Pesquisa TIC Kids Online Brasil 2025 revela que ferramentas de inteligência artificial generativa são amplamente adotadas por jovens brasileiros para estudos, criação de conteúdo e até questões emocionais

Em sua 12ª edição, esta é a primeira vez que a pesquisa investigou o uso da inteligência artificial generativa (Valter Campanato/Agência Brasil)

Guilherme Bernardi
Guilherme Bernardi

Redator

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 12h31.

A inteligência artificial generativa tem se tornando uma ferramenta cada vez mais presente na rotina de crianças e adolescentes brasileiros. De acordo com o levantamento TIC Kids Online Brasil 2025, publicado nesta quarta-feira, 22, pelo Comitê Gestor da Internet (CGI.br), quase dois terços (65%) dos usuários de internet entre 9 e 17 anos já utilizam a tecnologia em diversas atividades, como estudos, criação de conteúdos e até desabafos emocionais.

Em sua 12ª edição, esta é a primeira vez que a pesquisa investigou o uso dessa tecnologia. Foi constatado que 59% das crianças e adolescentes utilizam a IA para pesquisas escolares, enquanto 42% usam para obter informações gerais.

Outras aplicações incluem a criação de conteúdos como textos e imagens (21%) e interações sobre questões emocionais ou pessoais (10%). O uso da IA cresce em todos os casos conforme a idade, com maior presença entre os adolescentes de 15 a 17 anos.

Segundo Alexandre Barbosa, gerente do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), responsável pela pesquisa, a inclusão da IA generativa foi necessária diante do aumento de seu uso entre jovens. “Buscamos gerar evidências que contribuam para a formulação de políticas e ações voltadas à proteção, ao bem-estar e desenvolvimento integral de crianças e adolescentes”, explica.

A TIC Kids Online Brasil 2025 foi realizada com 2.370 crianças e adolescentes, entrevistadas presencialmente, além de seus responsáveis, em todo o território nacional, entre março e setembro deste ano.

Celular segue o principal meio de acesso à internet

O estudo também revelou que o celular continua sendo a principal ferramenta de acesso à internet para 96% dessa faixa etária, com 74% dos entrevistados usando-o várias vezes ao dia. Apenas 8% mencionaram a utilização de computador de mesa ou portátil.

Por outro lado, o acesso à internet nas escolas caiu de 51%, em 2024, para 37%, em 2025, após a sanção da Lei nº 15.100/2025, que restringe o uso de celulares no ambiente escolar.

Em relação ao consumo de conteúdo, o WhatsApp lidera como plataforma mais acessada (53%), seguido por YouTube (48%), Instagram (48%) e TikTok (46%). Além disso, a pesquisa aponta uma alta exposição de jovens a conteúdos mercadológicos online, com 55% dos usuários de 11 a 17 anos tendo contato com publicidade em redes sociais, enquanto 52% viram anúncios em sites de vídeos e na televisão.

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificialBrasilInternetCrianças

