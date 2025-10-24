65% das crianças e adolescentes no Brasil usam IA generativa, diz estudo

A inteligência artificial generativa tem se tornando uma ferramenta cada vez mais presente na rotina de crianças e adolescentes brasileiros. De acordo com o levantamento TIC Kids Online Brasil 2025, publicado nesta quarta-feira, 22, pelo Comitê Gestor da Internet (CGI.br), quase dois terços (65%) dos usuários de internet entre 9 e 17 anos já utilizam a tecnologia em diversas atividades, como estudos, criação de conteúdos e até desabafos emocionais.

Em sua 12ª edição, esta é a primeira vez que a pesquisa investigou o uso dessa tecnologia. Foi constatado que 59% das crianças e adolescentes utilizam a IA para pesquisas escolares, enquanto 42% usam para obter informações gerais.

Outras aplicações incluem a criação de conteúdos como textos e imagens (21%) e interações sobre questões emocionais ou pessoais (10%). O uso da IA cresce em todos os casos conforme a idade, com maior presença entre os adolescentes de 15 a 17 anos.

Segundo Alexandre Barbosa, gerente do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), responsável pela pesquisa, a inclusão da IA generativa foi necessária diante do aumento de seu uso entre jovens. “Buscamos gerar evidências que contribuam para a formulação de políticas e ações voltadas à proteção, ao bem-estar e desenvolvimento integral de crianças e adolescentes”, explica.

A TIC Kids Online Brasil 2025 foi realizada com 2.370 crianças e adolescentes, entrevistadas presencialmente, além de seus responsáveis, em todo o território nacional, entre março e setembro deste ano.

Celular segue o principal meio de acesso à internet

O estudo também revelou que o celular continua sendo a principal ferramenta de acesso à internet para 96% dessa faixa etária, com 74% dos entrevistados usando-o várias vezes ao dia. Apenas 8% mencionaram a utilização de computador de mesa ou portátil.

Por outro lado, o acesso à internet nas escolas caiu de 51%, em 2024, para 37%, em 2025, após a sanção da Lei nº 15.100/2025, que restringe o uso de celulares no ambiente escolar.

Em relação ao consumo de conteúdo, o WhatsApp lidera como plataforma mais acessada (53%), seguido por YouTube (48%), Instagram (48%) e TikTok (46%). Além disso, a pesquisa aponta uma alta exposição de jovens a conteúdos mercadológicos online, com 55% dos usuários de 11 a 17 anos tendo contato com publicidade em redes sociais, enquanto 52% viram anúncios em sites de vídeos e na televisão.