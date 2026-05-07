MBRF lança primeiro relatório integrado após fusão e atinge 100% de rastreabilidade na cadeia

O agronegócio responde por cerca de dois terços das emissões de gases de efeito estufa do Brasil e ao mesmo tempo, é o setor que mais traz oportunidades de descarbonização.
É nesse contexto que a MBRF, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, publica seu primeiro relatório integrado e escolhe a sustentabilidade como eixo central da estratégia, não como resposta à pressão regulatória.
Nascida da fusão entre Marfrig e BRF, a gigante global reúne presença em 117 países e tem capacidade de produção anual de 8,2 milhões de toneladas.
"ESG não é paralela, é o centro e a base como operamos, com a governança como pilar inegociável", afirma Paulo Pianez, diretor de sustentabilidade e relações institucionais da MBRF, em entrevista exclusiva à EXAME.
O novo documento, elaborado a partir do processo de dupla materialidade, segue as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), do International Integrated Reporting Council e do Sustainability Accounting Standards Board (SASB).
A espinha dorsal da atuação socioambiental é a chamada Plataforma de Sustentabilidade, um direcionador estratégico integrado aos planos de negócio, com métricas, indicadores e metas públicas.
A estrutura está organizada em seis pilares: controle da cadeia de fornecimento de matéria-prima, mudanças climáticas, bem-estar animal, uso responsável de recursos naturais, economia circular e responsabilidade social.
É a partir dessa ferramenta que a MBRF reporta seus avanços e os números de 2025 mostram evolução em todas as frentes.
Um dos resultados mais expressivos é o monitoramento integral das cadeias de bovinos e grãos, diretas e indiretas.
Para a companhia, atingir 100% de rastreabilidade em uma operação de escala que atende mais de 425 mil clientes é uma conquista desafiadora e um compromisso com cadeias produtivas livres de desmatamento.
O Programa Verde+, voltado à rastreabilidade e à gestão responsável de fornecedores, segue como instrumento central dessa estratégia.
Há também alguns avanços no âmbito do negócio. Em 2025, a aquisição de uma unidade industrial na China, a aprovação para retomada das exportações de aves para a União Europeia e o lançamento da Sadia Halal em uma região estratégica. Os movimentos ampliam a presença global da gigante de alimentos e reforçam sua contribuição para a segurança alimentar.
Avanços em clima e energia
Na agenda climática, a MBRF avançou com o Protocolo Carne Baixo Carbono (CBC), desenvolvido em parceria com a Embrapa e lançado na COP30 em Belém.
Segundo o diretor de sustentabilidade, a iniciativa reforça o posicionamento da marca em sistemas produtivos de baixa emissão de carbono e se torna uma das apostas centrais para os próximos anos.
Em energia, a empresa ampliou o uso de fontes renováveis em suas operações, com meta de atingir 100% de energia elétrica renovável até 2030.
Outra conquista foi a nota máxima no CDP, plataforma global usada como referência por investidores, nas três dimensões avaliadas: Mudanças Climáticas, Segurança Hídrica e Florestas.
A totalidade das unidades de abate dos animais também foram auditadas seguindo padrões internacionais de bem-estar e a companhia assumiu o compromisso global com o uso exclusivo de ovos livres de gaiolas em produtos industrializados.
Na economia circular, 90% das embalagens já são classificadas como recicláveis após o uso. O período também marcou o lançamento de uma edição especial da Qualy Vegê com embalagem desenvolvida a partir da transformação de óleo de cozinha usado em plástico reaproveitado.
Responsabilidade social
No pilar social, a campanha +Juntos pelo Sul alcançou 100 mil pessoas afetadas pelas enchentes históricas no Rio Grande do Sul.
O voluntariado cresceu 41% nas ações promovidas pelo Instituto MBRF, e o Programa de Embaixadores de Diversidade expandiu 60%, reunindo mais de 300 participantes ativos.
A meta agora é impactar 1,5 milhão de pessoas com conteúdo educativo sobre redução de perdas e desperdício de alimentos.
Régua elevada e desafio de escalar impacto
Para o executivo, os resultados de 2025 não são ponto de chegada.
"Os avanços do relatório mostram consistência, mas também elevam a régua. O próximo passo é escalar impacto: ampliar cadeias cada vez mais rastreadas e inclusivas, acelerar a transição para sistemas produtivos de baixa emissão e contribuir para a segurança alimentar", destacou.
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Vivo: companhia foi a empresa do ano no Melhores do ESG
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Totvs: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia
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LWSA: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia
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3Tentos: vencedora na categoria Agronegócio
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SLC Agrícola: destaque na categoria Agronegócio
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Kepler Weber: empresa encerrou terceiro trimestre de 2025 com lucro líquido de R$ 51,6 milhões, uma queda de 13,5% em relação ao mesmo período do ano passado
(Kepler Weber: destaque na categoria Agronegócio)
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Mondelez: vencedora na categoria Alimentos e Bebidas
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Danone: destaque na categoria Alimentos e Bebidas
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Ambev: destaque na categoria Alimentos e Bebidas
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Magazine Luiza: vencedora da categoria Atacado, Varejo e E-commerce
(Magazine Luiza)
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Leroy Merlin: destaque da categoria Atacado, Varejo e E-commerce
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Mercado Livre: maior dia de vendas da história aconteceu no 11.11, com alta de 56% nos acessos.
(Mercado Livre: destaque na categoria Atacado, Varejo e E-commerce)
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Randoncorp: vencedora da categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos
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WEG: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos
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Electrolux: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos
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MRV: vencedora na categoria Construção civil e Imobiliário
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Allos: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário
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Tegra: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário
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Copel: vencedora na categoria Energia
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Isa Energia: destaque na categoria Energia
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Cemig: destaque na categoria Energia
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Grupo Boticário: vencedora na categoria Farmacêutico e Beleza
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Natura: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza
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Eurofarma: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza
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Gerdau: vencedora da categoria Mineração, Siderurgia e Metalurgia
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ArcelorMittal: destaque na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia
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Companhia Brasileira de Alumínio: na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia
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Lojas Renner: vencedora na categoria Moda e Vestuário
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C&A entra em nova fase de expansão, afirma Citi
(C&A: destaque na categoria Moda e Varerjo)
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Gupo Malwee: destaque na categoria Moda e Varejo
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Klabin: vencedora na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais
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Suzano: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais
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Tetra Pak: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais
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Ultragaz: vencedora na categoria Petróleo, Gás e Químico
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Vibra aumenta participação no mercado, mas margens seguem pressionadas
(Vibra: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico)
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Unipar: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico
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Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde
(Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde)
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Sabin: destaque na categoria Saúde
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Fleury: destaque na categoria Saúde
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EcoRodovias: ganhadora da categoria Transporte e Logística
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Motiva (ex-CCR): destaque na categoria Transporte e Logística
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Localiza: destaque na categoria Transporte e Logística
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Aegea: vencedora na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular
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Sabesp: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular
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Orizon: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular
(Orizon: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)