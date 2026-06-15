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Fase de grupos copa 2026

CazéTV cresce 3,5 vezes e quebra recorde mundial no YouTube com estreia do Brasil na Copa

Informações enviadas com exclusividade à EXAME mostram que CazéTV bateu recorde global no YouTube com 12,7 milhões de dispositivos simultâneos na estreia do Brasil contra Marrocos

(Rorion Carvalho/Cazé TV/Reprodução)

(Rorion Carvalho/Cazé TV/Reprodução)

Lucas Amorim
Lucas Amorim

Diretor de redação da Exame

Publicado em 15 de junho de 2026 às 12h26.

A CazéTV entrou para a história do streaming esportivo no sábado, 13. Durante a estreia da Seleção Brasileira contra o Marrocos, o canal registrou 12,7 milhões de dispositivos simultâneos, 3,5 vezes mais do que na estreia da Copa de 2022, o maior pico já registrado em um único jogo de futebol no YouTube em todo o mundo, segundo informações enviadas com exclusividade à EXAME.

O número supera qualquer transmissão anterior na plataforma e posiciona a CazéTV como o maior canal esportivo ao vivo do YouTube no planeta.

O crescimento além do jogo do Brasil

O recorde não se limitou à estreia brasileira.

Na abertura da Copa de 2026, com México x África do Sul na quinta-feira, 11, a CazéTV registrou pico de 5,4 milhões de dispositivos simultâneos, 8,3 vezes mais do que os 645 mil aparelhos conectados durante Catar x Equador, jogo de abertura da edição anterior no Catar.

O alcance acumulado nos primeiros dias reforça a escala da operação.

Em apenas três dias de competição, a CazéTV chegou a 48,4 milhões de aparelhos únicos com a cobertura da Copa do Mundo, crescimento de 4,1 vezes em relação aos primeiros três dias da Copa de 2022, quando o canal havia alcançado 11,7 milhões de aparelhos únicos.

O que está por trás dos números

A CazéTV detém os direitos de transmissão de todos os 104 jogos da Copa do Mundo de 2026 no YouTube, a única plataforma com cobertura integral do torneio no Brasil, sem custo para o espectador.

A Globo e o SporTV transmitem cerca de metade dos jogos, e o SBT em parceria com o N Sports transmite 32 partidas. Mas nenhum dos concorrentes cobre a Copa inteira em streaming gratuito.

O modelo é inédito no Brasil. Ao combinar direitos de transmissão de uma Copa do Mundo com a distribuição pelo YouTube — plataforma instalada em praticamente todos os celulares do país —, a CazéTV eliminou a barreira de acesso que historicamente limitava a audiência de jogos em plataformas de streaming.

O resultado é um número que nenhuma outra transmissão esportiva havia alcançado na plataforma.

O Brasil ainda tem mais cinco jogos pela frente antes de uma eventual fase eliminatória. Se os números da estreia se repetirem ou crescerem nas próximas partidas, a CazéTV pode encerrar a Copa de 2026 com os maiores índices de audiência em streaming esportivo já registrados no YouTube em qualquer país do mundo.

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