Em meio às incertezas que permeiam o futuro da Nvidia desde a saída de Jensen Huang, a empresa entregou números que mostram que a demanda por sua infraestrutura de inteligência artificial segue firme.

A estreia do Vera Rubin ajudou a companhia a mais que dobrar a receita de data centers no trimestre encerrado em 25 de outubro. A divisão faturou US$ 107,6 bilhões, alta de 110% em um ano, segundo o balanço divulgado nesta terça-feira, 17.

O resultado era aguardado como um teste. É o primeiro balanço desde que o fundador deixou o comando, em uma semana em que a Nvidia chegou a perder cerca de US$ 600 bilhões em valor de mercado. A diretora financeira Colette Kress acumula a cadeira de CEO interina, e coube a ela apresentar os números a investidores que ainda tentam entender quem vai definir a estratégia da maior fornecedora de chips de IA do mundo.

A receita total foi de US$ 115,8 bilhões, alta de 103% em um ano, acima do teto de cerca de US$ 110,2 bilhões projetado pela própria empresa em agosto. O lucro líquido subiu 105%, para US$ 65,3 bilhões.

Os data centers responderam por mais de 90% do faturamento, o que reforça a dependência da Nvidia em relação aos gastos de big techs e laboratórios de IA com infraestrutura.

O que o Vera Rubin já entregou?

A Nvidia disse que o Vera Rubin NVL72 teve o aumento de produção mais rápido de sua história. O sistema reúne 72 unidades de processamento gráfico Rubin e 36 processadores Vera em um único rack, para treinar e rodar modelos de inteligência artificial.

O perfil Wall St Engine afirmou no X que o Vera Rubin gerou quase US$ 20 bilhões em receita no trimestre de estreia. O comunicado de resultados confirma o início dos embarques, mas não discrimina esse valor. Em agosto, Kress estimava que a plataforma responderia por cerca de 20% da receita de data centers no trimestre, mas a estimativa não equivale ao valor realizado.

Na nota financeira, a Nvidia também atribui o avanço da divisão às vendas de processadores Vera separados e ao crescimento do Blackwell Ultra, da geração anterior. Ou seja, a nova plataforma chega sem canibalizar, por ora, a demanda pelos chips que ainda estão nas linhas de montagem dos clientes.

A troca de geração tem custo. A margem bruta contábil ficou em 74,8%, ante 75% no trimestre anterior. Na nota a investidores, a empresa atribuiu a queda de 0,2 ponto percentual à fase inicial de produção do Rubin, período em que o volume ainda não compensa os gastos de fabricação.

Nvidia projeta US$ 130 bilhões para o próximo trimestre

Para o quarto trimestre fiscal, a Nvidia prevê receita de US$ 130 bilhões, com margem de variação de 3% para mais ou para menos. A projeção cobre um trimestre com uma semana a mais e não inclui receita de computação para data centers na China. A empresa espera margem bruta entre 71% e 72%.

A previsão de margem abaixo do patamar atual indica que a empresa espera mais pressão de custos à medida que o Rubin ganha escala. Para o mercado, os próximos meses vão mostrar se a Nvidia consegue sustentar esse ritmo sem Huang e quem será escolhido para sucedê-lo de forma definitiva.