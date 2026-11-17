Jensen Huang, fundador da Nvidia, no evento da empresa que antecedeu a CES 2026, em Las Vegas. Foto de arquivo (AFP/AFP)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 18h44.
Em meio às incertezas após a saída de Jensen Huang, a Nvidia divulgou seu primeiro balanço sem o fundador no comando. Os embarques do sistema Vera Rubin NVL72 começaram no trimestre encerrado em 25 de outubro de 2026, e a receita de data centers atingiu US$ 107,6 bilhões, alta de 110% em um ano. A receita total foi de US$ 115,8 bilhões e a empresa prevê US$ 130 bilhões para o próximo trimestre.
Em meio às incertezas que permeiam o futuro da Nvidia desde a saída de Jensen Huang, a empresa entregou números que mostram que a demanda por sua infraestrutura de inteligência artificial segue firme.
A estreia do Vera Rubin ajudou a companhia a mais que dobrar a receita de data centers no trimestre encerrado em 25 de outubro. A divisão faturou US$ 107,6 bilhões, alta de 110% em um ano, segundo o balanço divulgado nesta terça-feira, 17.
O resultado era aguardado como um teste. É o primeiro balanço desde que o fundador deixou o comando, em uma semana em que a Nvidia chegou a perder cerca de US$ 600 bilhões em valor de mercado. A diretora financeira Colette Kress acumula a cadeira de CEO interina, e coube a ela apresentar os números a investidores que ainda tentam entender quem vai definir a estratégia da maior fornecedora de chips de IA do mundo.
A receita total foi de US$ 115,8 bilhões, alta de 103% em um ano, acima do teto de cerca de US$ 110,2 bilhões projetado pela própria empresa em agosto. O lucro líquido subiu 105%, para US$ 65,3 bilhões.
Os data centers responderam por mais de 90% do faturamento, o que reforça a dependência da Nvidia em relação aos gastos de big techs e laboratórios de IA com infraestrutura.
A Nvidia disse que o Vera Rubin NVL72 teve o aumento de produção mais rápido de sua história. O sistema reúne 72 unidades de processamento gráfico Rubin e 36 processadores Vera em um único rack, para treinar e rodar modelos de inteligência artificial.
O perfil Wall St Engine afirmou no X que o Vera Rubin gerou quase US$ 20 bilhões em receita no trimestre de estreia. O comunicado de resultados confirma o início dos embarques, mas não discrimina esse valor. Em agosto, Kress estimava que a plataforma responderia por cerca de 20% da receita de data centers no trimestre, mas a estimativa não equivale ao valor realizado.
Na nota financeira, a Nvidia também atribui o avanço da divisão às vendas de processadores Vera separados e ao crescimento do Blackwell Ultra, da geração anterior. Ou seja, a nova plataforma chega sem canibalizar, por ora, a demanda pelos chips que ainda estão nas linhas de montagem dos clientes.
A troca de geração tem custo. A margem bruta contábil ficou em 74,8%, ante 75% no trimestre anterior. Na nota a investidores, a empresa atribuiu a queda de 0,2 ponto percentual à fase inicial de produção do Rubin, período em que o volume ainda não compensa os gastos de fabricação.
Para o quarto trimestre fiscal, a Nvidia prevê receita de US$ 130 bilhões, com margem de variação de 3% para mais ou para menos. A projeção cobre um trimestre com uma semana a mais e não inclui receita de computação para data centers na China. A empresa espera margem bruta entre 71% e 72%.
A previsão de margem abaixo do patamar atual indica que a empresa espera mais pressão de custos à medida que o Rubin ganha escala. Para o mercado, os próximos meses vão mostrar se a Nvidia consegue sustentar esse ritmo sem Huang e quem será escolhido para sucedê-lo de forma definitiva.
É a geração de sistemas da Nvidia para treinar e rodar modelos de inteligência artificial. O NVL72 reúne 72 unidades de processamento gráfico Rubin e 36 processadores Vera em um rack.
A Nvidia registrou receita de US$ 115,8 bilhões no trimestre encerrado em 25 de outubro de 2026. Os data centers responderam por US$ 107,6 bilhões.
Glossário
Vera Rubin
Geração de sistemas da Nvidia para treinar e rodar modelos de inteligência artificial. O NVL72 combina 72 unidades gráficas Rubin com 36 processadores Vera.
Data centers
Instalações que abrigam servidores, redes e sistemas de armazenamento. São usadas, entre outras aplicações, para treinar e rodar modelos de inteligência artificial.
Blackwell Ultra
Geração anterior de chips de IA da Nvidia, que segue em produção e ajudou a impulsionar a receita de data centers ao lado do Vera Rubin.