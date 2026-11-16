Antes da Anthropic: maiores IPOs de 2026 já perderam 20% em valor de mercado

Os dez maiores IPOs de Wall Street em 2026 acumulam queda média de 20,5% em relação ao preço das ofertas. O resultado aumenta a cautela antes da estreia da Anthropic, criadora do Claude.

A chegada da empresa à Nasdaq está prevista para quinta-feira, 19, com definição do preço na véspera. O calendário coloca uma das apostas mais ambiciosas da inteligência artificial diante de um mercado que já cobra resultados de quem abriu capital.

A procura inicial, porém, continua forte. As ordens recebidas pela Anthropic chegaram a seis vezes o volume de ações disponíveis na quinta-feira passada, ante duas vezes no primeiro dia de apresentações a investidores. Os números ainda podem mudar até a conclusão da oferta.

Demanda forte, perguntas em aberto

O interesse não elimina as dúvidas sobre o negócio. Investidores questionam se a Anthropic conseguirá preservar a vantagem tecnológica diante do Google e ampliar o uso do Claude para além da programação.

Também está em jogo a capacidade de cobrar mais caro se os concorrentes oferecerem modelos semelhantes. É esse cálculo que transforma a avaliação da dona do Claude em um teste para o setor.

O preço do IPO é definido antes do início das negociações. Depois, a cotação passa a refletir as ordens de compra e venda no mercado. Uma oferta pode atrair muitos interessados e, ainda assim, registrar perdas para quem entrou no lançamento.

Cerebras, Quantinuum e SpaceX: da expectativa à bolsa

Entre as grandes estreias de tecnologia do ano, três casos mostram a distância entre a expectativa na oferta e o desempenho posterior. As comparações abaixo usam o preço do IPO e o fechamento de 13 de novembro, compilado pelo Stock Analysis. São exemplos do mercado, não a relação completa dos dez papéis do levantamento do FT.

A Cerebras, fabricante de chips para IA que disputa espaço com a Nvidia, captou US$ 5,55 bilhões em maio, a US$ 185 por ação. A aposta em uma alternativa para a infraestrutura de inteligência artificial levou o papel a fechar o primeiro pregão a US$ 311,07, alta de 68%, segundo a Reuters. Em 13 de novembro, porém, valia US$ 108,72: 41,2% abaixo da oferta.

A Quantinuum, empresa de computação quântica controlada pela Honeywell na época da estreia, chegou à Nasdaq em junho cercada pela expectativa de avanços capazes de resolver problemas complexos além do alcance dos computadores convencionais. A oferta saiu a US$ 60, acima da faixa indicativa de US$ 53 a US$ 55, e movimentou US$ 1,68 bilhão, segundo a Reuters. O papel abriu o primeiro pregão a US$ 68, mas fechou 13 de novembro a US$ 35,40, queda de 41% ante o IPO.

A SpaceX, de foguetes e satélites de Elon Musk, representa um contraste. A companhia levantou US$ 75 bilhões em junho, na maior oferta inicial já realizada, segundo a Reuters. O papel saiu a US$ 135 e encerrou a estreia a US$ 160,95. Em 13 de novembro, estava a US$ 139,11: ainda 3% acima do IPO, mas longe do entusiasmo do primeiro dia.

A concentração ajuda a explicar o tamanho desse teste. Em análise publicada pela Reuters nesta segunda-feira, Mike Dolan observa que a oferta da Anthropic pode levar o volume financeiro dos IPOs americanos acima do recorde de 2021. A quantidade de empresas que chegaram à bolsa em 2026, por outro lado, está abaixo da registrada no ano anterior e da média da última década.

A semana reúne ainda o balanço da Nvidia, previsto para terça-feira, 17. Os dois eventos concentram a atenção sobre a indústria de IA: de um lado, a demanda por chips; de outro, o apetite por financiar empresas que dependem deles para crescer.

Perguntas frequentes

O que é um IPO? ＋ É a oferta pública inicial de ações, que marca a entrada de uma empresa no mercado de capitais aberto.

O preço do IPO muda depois da estreia? ＋ O preço fixado na oferta permanece como referência. Já a cotação em bolsa varia conforme as ordens de compra e venda.

Quando a Anthropic deve estrear na bolsa? ＋ A negociação está prevista para 19 de novembro, após a definição do preço em 18 de novembro.

O que significa demanda acima da oferta? ＋ Significa que os pedidos de compra superam o número de ações disponíveis. Isso não assegura alta da cotação.

Todos os grandes IPOs do ano estão em queda? ＋ Não. No fechamento de 13 de novembro, Cerebras e Quantinuum estavam, respectivamente, 41,2% e 41% abaixo dos preços de suas ofertas. A SpaceX ainda acumulava alta de 3%. Os três exemplos não constituem a lista completa do levantamento do FT.