O guarda-chuva deve entrar nos planos de parte dos brasileiros para o feriado de 20 de novembro. A previsão indica calor com pancadas em São Paulo, possibilidade de chuva forte em Ubatuba e volumes elevados em áreas do Sul na sexta-feira.

No Rio de Janeiro, a temperatura pode chegar a 36°C. Já na metade norte do Rio Grande do Sul e em setores de Santa Catarina, a Climatempo prevê acumulados pontuais superiores a 80 milímetros no dia do feriado.

Vai chover em São Paulo no feriado?

A capital paulista tem previsão de sol entre muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite em 20 de novembro. As temperaturas devem variar entre 21°C e 31°C, segundo o painel da Climatempo para a Defesa Civil paulista.

A combinação de calor e chuva deve continuar durante o fim de semana. No sábado, 21, os termômetros ficam entre 21°C e 32°C. No domingo, 22, a previsão aponta mínima de 20°C e máxima de 30°C. Nos dois dias, as pancadas estão previstas para a tarde e a noite.

Como fica o tempo no litoral paulista?

Quem pretende viajar para Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, deve acompanhar as atualizações. Segundo comunicado da prefeitura, a aproximação de uma frente fria pode favorecer chuva mais intensa em alguns períodos da sexta-feira, com trovoadas e rajadas de vento.

A previsão também indica possibilidade de ventos mais fortes no litoral e agitação marítima. Para o fim de semana, há risco de alagamentos por conta de chuvas localizadas. As condições do mar merecem atenção antes de passeios de barco e atividades nas praias.

Rio de Janeiro pode chegar a 36°C

Na capital fluminense, a previsão da Climatempo indica aumento das temperaturas até o feriado: as máximas passam de 32°C na quarta-feira, 18, para 34°C na quinta, 19, e 36°C na sexta, 20.

As pancadas devem se concentrar no interior do estado nesse período, com possibilidade de chuva localizada na cidade do Rio. O cenário pede atenção ao calor na programação ao ar livre.

Sul terá risco de chuva volumosa

A sexta-feira deve exigir atenção na metade norte do Rio Grande do Sul e em áreas do oeste, da Serra e do litoral sul de Santa Catarina. Nessas localidades, os volumes de chuva podem superar 80 milímetros em pontos isolados, segundo a Climatempo.

O boletim semanal do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também prevê reforço da instabilidade no Sul em 20 de novembro. O documento aponta condições para tempestades intensas em parte da região ao longo da semana.

Qual é a tendência nas outras regiões?

No Centro-Oeste, o Inmet prevê pancadas e trovoadas durante a semana de 16 a 23 de novembro. Áreas de Goiás próximas a Tocantins estão entre os pontos com maior potencial de chuva. No Distrito Federal, os acumulados previstos para todo esse intervalo variam de 50 a 80 milímetros.

No Nordeste, a Bahia concentra os maiores volumes previstos. A faixa costeira entre o litoral norte baiano e o Maranhão deve registrar acumulados inferiores a 10 milímetros na semana. No norte do Piauí, o calor pode alcançar 40°C a partir de quinta-feira, 19.

No Norte, a chuva deve se concentrar em áreas do Amazonas, do sul do Pará e de Tocantins. O noroeste paraense pode registrar temperaturas acima de 40°C em pontos isolados entre sexta-feira, 20, e domingo, 22.

A previsão ainda pode mudar?

As condições apresentadas refletem as consultas feitas em 16 de novembro e podem passar por ajustes até o feriado. Antes de viajar ou organizar passeios, vale conferir a previsão do município e os avisos da Defesa Civil, sobretudo nas áreas com possibilidade de chuva forte e vento.