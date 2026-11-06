Anthropic enfrenta pressão para baixar avaliação de US$ 1,5 trilhão no IPO

RESUMO ＋ A Anthropic enfrenta resistência de investidores à avaliação de US$ 1,5 trilhão discutida para sua estreia na bolsa. A queda das ações de tecnologia também colocou o calendário de novembro sob pressão. A dona do Claude faturou quase US$ 17 bilhões no terceiro trimestre, mas voltou a registrar prejuízo operacional. A empresa tem US$ 895,4 bilhões em compromissos de gastos, quase todos ligados a computação e infraestrutura, distribuídos por vários anos. O preço das ações ainda não foi definido.

A Anthropic, dona do assistente de inteligência artificial Claude, encontrou um obstáculo na reta final de sua preparação para abrir capital: investidores querem pagar menos. A avaliação de US$ 1,5 trilhão discutida para a oferta passou a enfrentar resistência depois da queda das ações de tecnologia, segundo pessoas ouvidas pela Reuters.

A empresa havia se preparado para apresentar a oferta a investidores na semana de 9 de novembro. Agora, potenciais compradores questionam se há condições de manter a estreia neste mês. A Anthropic não quis comentar essas dúvidas à agência.

O impasse aparece mesmo com a receita trimestral próxima de US$ 17 bilhões, mais de 12 vezes a de um ano antes. O crescimento abriu espaço para uma das maiores ofertas do mercado, mas trouxe uma conta de infraestrutura que os novos acionistas terão de ajudar a financiar.

O desconto já começou antes da estreia

As expectativas sobre o valor da companhia vêm encolhendo. Em outubro, investidores passaram a discutir US$ 1,5 trilhão, abaixo dos cerca de US$ 2 trilhões considerados anteriormente, segundo a Reuters. A diferença é de US$ 500 bilhões, ou um corte de 25%.

Esse valor corresponde à avaliação do negócio inteiro, não ao dinheiro que entrará no caixa com a venda de ações. A quantia arrecadada dependerá do preço e do número de papéis oferecidos. Ambos continuavam em aberto na versão do prospecto apresentada à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, em 2 de novembro.

US$ 1,5 trilhão é a avaliação discutida para a Anthropic, não o valor da captação.

A abertura de capital da dona do Claude será uma negociação entre uma empresa que precisa financiar sua expansão e investidores que passaram a exigir mais margem de segurança. A revisão começou antes da queda mais recente das bolsas: já havia dúvidas sobre quanto pagar por um negócio que cresce depressa e consome recursos na mesma velocidade.

Mais clientes, mais receita e mais computadores

A Anthropic foi fundada em 2021 por ex-integrantes da OpenAI, entre eles os irmãos Dario e Daniela Amodei. Ganhou espaço entre empresas que usam seus modelos para tarefas como programação e análise de documentos. Em setembro, cerca de 250 clientes já geravam, cada um, mais de US$ 10 milhões de receita em 12 meses.

Para atender essa demanda, a companhia precisa contratar capacidade de processamento antes de saber exatamente quanto seus clientes vão consumir. No terceiro trimestre, a receita cresceu cerca de 47% em relação aos três meses anteriores. As despesas com computação e infraestrutura avançaram mais: saíram de US$ 5,6 bilhões para US$ 9,9 bilhões.

O resultado operacional passou de um lucro de US$ 974 milhões para um prejuízo de US$ 567 milhões. É uma medida que ajuda a enxergar o custo da operação sem confundi-lo com a perda líquida de US$ 23,3 bilhões registrada no período, fortemente influenciada por ajustes contábeis ligados à valorização da própria empresa.

No horizonte mais longo, a conta é maior. A Anthropic informou compromissos de compras e arrendamentos de US$ 895,4 bilhões, quase todos em computação e infraestrutura. Desse total, US$ 69,8 bilhões devem ser pagos nos 12 meses seguintes a setembro de 2026. O restante se estende por vários anos.

A receita cresceu, mas a conta de computação avançou mais rápido e levou a operação de volta ao prejuízo.

A bolsa vai testar o preço da expansão

A oferta está sendo preparada para a Nasdaq, sob o código ANT, com Goldman Sachs e Morgan Stanley à frente dos bancos coordenadores. No prospecto, a companhia diz que pretende financiar seus investimentos com a receita do negócio e o capital que conseguir levantar.

O calendário, porém, depende de encontrar compradores dispostos a aceitar os riscos pelo preço proposto. A Reuters relata que, se a pressão sobre os ativos de IA continuar, a empresa poderá esperar por um mercado mais favorável. Não há anúncio de adiamento.

O resultado dessa negociação interessa também às empresas que vendem chips, alugam servidores e constroem centros de dados. São elas que fornecem a estrutura necessária para o Claude crescer. A estreia na bolsa vai mostrar quanto os investidores estão dispostos a pagar hoje por essa expansão futura.