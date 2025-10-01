ChatGPT vira shopping: novo recurso da ferramenta agora permite compras sem sair da conversa

A OpenAI acaba de dar mais um passo ousado na integração entre inteligência artificial e negócios digitais. A empresa anunciou o Instant Checkout, recurso que transforma o ChatGPT em uma espécie de loja digital, permitindo que usuários descubram e comprem produtos sem sair da conversa.

Quem pode comprar n o Instant Checkout

A novidade já está disponível para usuários Free, Plus e Pro do ChatGPT nos Estados Unidos, com integração inicial apenas a vendedores do Etsy. Em breve, mais de 1 milhão de lojistas da Shopify também poderão oferecer seus produtos diretamente dentro da plataforma.

Por enquanto, o recurso suporta apenas compras de item único. A OpenAI, no entanto, já confirmou que a experiência será expandida para carrinhos com múltiplos produtos e para novos mercados nos próximos meses.

Quando essa extensão do ChatGPT chega ao Brasil

Ainda não há uma data confirmada para a expansão internacional do recurso. A expectativa, no entanto, é que a OpenAI leve o Instant Checkout a outros países gradualmente, à medida que amplia parcerias com plataformas de pagamento e varejistas locais.

O ChatGPT já permite compras sem sair da conversa. Quer aprender a aplicar IA em negócios como esse? Conheça o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios da EXAME e Saint Paul

O que muda para consumidores e lojistas

Para o consumidor, a experiência é simples. Ao pedir recomendações, como “melhores tênis de corrida até 100 dólares”, o ChatGPT sugere produtos relevantes. Se o item estiver disponível no Instant Checkout, a compra pode ser finalizada dentro do próprio chat, confirmando pagamento e entrega em poucos cliques. Todo o processo de cobrança, envio e suporte continua sob responsabilidade do vendedor.

Para as empresas, o recurso abre um novo canal de aquisição de clientes, com potencial de alcance a centenas de milhões de usuários do ChatGPT diariamente.

No centro dessa inovação está o Agentic Commerce Protocol (ACP), um protocolo aberto desenvolvido pela OpenAI em parceria com a Stripe (plataforma global de pagamentos) e grandes varejistas. O ACP possibilita que empresas e desenvolvedores criem integrações, sem necessidade de alterar seus sistemas de pagamento e logística já existentes.

A proposta é reposicionar a inteligência artificial, mudando a visão sobre ela ser uma simples ferramenta de respostas e automação para um ecossistema completo para negócios digitais.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA

Principais formas de atuação do especialista em IA

Como construir um plano de carreira prático

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME + Saint Paul abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga