ChatGPT vira shopping: novo recurso da ferramenta agora permite compras sem sair da conversa

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 17h32.
A OpenAI acaba de dar mais um passo ousado na integração entre inteligência artificial e negócios digitais. A empresa anunciou o Instant Checkout, recurso que transforma o ChatGPT em uma espécie de loja digital, permitindo que usuários descubram e comprem produtos sem sair da conversa.
A novidade já está disponível para usuários Free, Plus e Pro do ChatGPT nos Estados Unidos, com integração inicial apenas a vendedores do Etsy. Em breve, mais de 1 milhão de lojistas da Shopify também poderão oferecer seus produtos diretamente dentro da plataforma.
Por enquanto, o recurso suporta apenas compras de item único. A OpenAI, no entanto, já confirmou que a experiência será expandida para carrinhos com múltiplos produtos e para novos mercados nos próximos meses.
Ainda não há uma data confirmada para a expansão internacional do recurso. A expectativa, no entanto, é que a OpenAI leve o Instant Checkout a outros países gradualmente, à medida que amplia parcerias com plataformas de pagamento e varejistas locais.
Para o consumidor, a experiência é simples. Ao pedir recomendações, como “melhores tênis de corrida até 100 dólares”, o ChatGPT sugere produtos relevantes. Se o item estiver disponível no Instant Checkout, a compra pode ser finalizada dentro do próprio chat, confirmando pagamento e entrega em poucos cliques. Todo o processo de cobrança, envio e suporte continua sob responsabilidade do vendedor.
Para as empresas, o recurso abre um novo canal de aquisição de clientes, com potencial de alcance a centenas de milhões de usuários do ChatGPT diariamente.
No centro dessa inovação está o Agentic Commerce Protocol (ACP), um protocolo aberto desenvolvido pela OpenAI em parceria com a Stripe (plataforma global de pagamentos) e grandes varejistas. O ACP possibilita que empresas e desenvolvedores criem integrações, sem necessidade de alterar seus sistemas de pagamento e logística já existentes.
A proposta é reposicionar a inteligência artificial, mudando a visão sobre ela ser uma simples ferramenta de respostas e automação para um ecossistema completo para negócios digitais.
