OpenAI, do ChatGPT, passa startup de Musk e atinge US$ 500 bilhões em avaliação de mercado

A OpenAI, dona do ChatGPT, atingiu a avaliação de mercado de US$ 500 bilhões nesta quinta-feira, 2, segundo a Bloomberg, o que coloca a companhia liderada por Sam Altman na frente da SpaceX, de Elon Musk, avaliada atualmente em US$ 400 bilhões. A OpenAI é, agora, a startup mais valiosa do mundo.

A alta no valuation acontece depois de um acordo para ajudar os funcionários a vender ações da empresa. Ainda segundo a Bloomberg, os colaboradores atuais e antigos venderam cerca de US$ 6,6 bilhões em ações. Os investidores que participaram foram a Thrive Capital, SoftBank Group Corp, Dragoneer Investment Group, MGX de Abu Dhabi e T. Rowe Price, disse uma familiarizada com a transação ao site americano.

Apesar de ainda não gerar lucro, a OpenAI fecha acordos de grande porte com empresas como Oracle e SK Hynix. Esses negócios estão impulsionando o investimento em infraestrutura global de inteligência artificial, um empreendimento estimado em trilhões de dólares.

A avaliação vem no rastro de uma enxurrada de boas novidades para a OpenAI. Nesta semana, a empresa gerou cerca de US$ 4,3 bilhões em receita no primeiro semestre deste ano[/grifar], um crescimento de 16% em relação a todo o ano anterior, quando a empresa registrou receita de US$ 3,7 bilhões.

Segundo o site The Information, a empresa teve [grifar]gastos de US$ 2,5 bilhões no período, com grande parte dos custos concentrados em atividades de pesquisa e desenvolvimento voltadas à operação e aprimoramento de seus sistemas de inteligência artificial.

Na semana passada, a Nvidia (NVDA) anunciou um investimento de US$ 100 bilhões na dona do ChatGPT.

O acordo, segundo as empresas, visa fortalecer a posição da Nvidia como fornecedora principal de chips gráficos, essenciais para a infraestrutura de inteligência artificial. A transação ocorre em um momento estratégico para as duas companhias, que cada vez mais dominam o setor de IA.

O analista Matt Britzman, da Hargreaves Lansdown, destacou que, com o acordo, a Nvidia garante um papel crucial no desenvolvimento de data centers de IA.

Britzman calcula que, com cada gigawatt de capacidade de data center de IA valendo cerca de US$ 50 bilhões em receita, esse projeto pode gerar até US$ 500 bilhões no longo prazo, segundo a Reuters. A perspectiva é que o investimento na OpenAI seja altamente rentável para a Nvidia, e que consolide seus chips como a espinha dorsal da infraestrutura de IA.