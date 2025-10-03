China aposta no modelo “IA+” para acelerar a indústria de bens de consumo

Durante a 15ª Conferência de Informatização da Indústria Leve da China, autoridades divulgaram novos dados sobre a digitalização do setor. O país possui atualmente 167 fábricas nacionais de 5G dedicadas à indústria leve.

A taxa de uso de ferramentas digitais de pesquisa e desenvolvimento (P&D) no setor alcança 86,2%, enquanto a digitalização da gestão operacional chega a 82,3%.

Avanços em equipamentos digitais

Segundo Zhang Chonghe, presidente da Federação Chinesa da Indústria Leve, houve avanços na digitalização de equipamentos, na numeração computadorizada de processos-chave e na ampliação do uso de ferramentas digitais de P&D.

O setor tem registrado expansão em produtos inteligentes para o lar, itens personalizados, alimentos funcionais, brinquedos inteligentes, instrumentos musicais inteligentes e óculos inteligentes.

Aplicação fragmentada de IA

Zhang destacou que a inteligência artificial vem criando novos cenários de aplicação. Modelos e serviços baseados na internet também se expandem, promovendo maior integração entre cadeia de suprimentos, cadeia de valor e rede digital, o que fortalece a modernização da indústria leve.

Apesar do avanço, a aplicação da IA ainda ocorre de forma fragmentada e desigual. Para Zhang, o próximo passo é adotar um planejamento mais integrado e medidas eficazes para impulsionar o modelo “Inteligência Artificial +” no setor.

O objetivo é aplicar tecnologias de IA para estimular a inovação científica, acelerar a transformação industrial e ampliar o consumo, de modo a atender à demanda crescente da população chinesa.