Corredor de maratonas, Felipe Villamarín, cofundador da Rappi, decidiu testar a inteligência artificial em um desafio pessoal. Criou um agente, forneceu informações sobre sua alimentação, exames, disponibilidade de horários e objetivos esportivos e passou a receber orientações diárias sobre o que comer e como treinar. O resultado, segundo ele, foi uma melhora de 17 minutos em seu recorde pessoal.

Paula Bellizia, vice-presidente da Amazon Web Services (AWS) para a América Latina, escolheu um desafio diferente. Desenvolveu um agente cuja missão é discordar dela, confrontar seus argumentos e trazer informações que eventualmente tenham escapado à sua análise antes de tomar uma decisão.

Já Adam Kaufman, responsável pela área de transformação de indústrias da Anthropic, encontrou na inteligência artificial uma maneira de reduzir a carga mental envolvida na organização da rotina familiar. Pai de três filhos, ele delegou ao Claude o acompanhamento de compromissos escolares, a elaboração do cardápio da semana e até a lista de compras.

Para saber o que precisa comprar, o executivo passou a fotografar o interior da geladeira e da despensa, deixando a cargo da IA a identificação dos itens que faltam. Todas as manhãs, recebe ainda um e-mail com os compromissos e as informações mais importantes do dia.

As três experiências têm algo em comum. Em vez de recorrer à inteligência artificial para responder a perguntas pontuais, esses executivos passaram a atribuir responsabilidades à tecnologia, incorporando-a a atividades que antes dependiam da intervenção humana.

É justamente essa mudança que começa a ganhar escala dentro das empresas e que esteve no centro de um dos painéis do 2026 Council of the Americas Symposium, realizado em 19 de novembro, em Miami, nos Estados Unidos.

O encontro, que reuniu alguns dos principais líderes empresariais da América Latina, teve a EXAME como um dos parceiros de mídia.

Mediado por Alejandro Anderlic, diretor de assuntos governamentais e externos para a América Latina da Salesforce, o painel "O roteiro da IA, da estratégia à vantagem competitiva" mostrou como a ascensão dos agentes autônomos vem modificando a maneira de organizar o trabalho, medir a produtividade e exercer a liderança.

Da IA que responde à IA que trabalha

Embora a América Latina esteja entre as regiões que mais crescem para a Anthropic, Kaufman considera que muitas empresas ainda precisam rever a maneira como incorporam a tecnologia às suas operações.

“Não acredito que falte ambição na América Latina, nem que exista uma lacuna tecnológica. Todos os clientes nesta sala têm acesso aos mesmos modelos. Acredito que parte do desafio esteja na própria maneira como o trabalho é estruturado”, afirmou.

Um exemplo citado pelo executivo foi o Mercado Livre, que atribuiu ao Claude a manutenção de seu ambiente de software e reorganizou os processos da equipe de engenharia em torno da inteligência artificial.

“Programei o agente para me desafiar e discordar de mim constantemente. É uma experiência de aprendizado e humildade”

Paula Bellizia, vice-presidente da AWS para a América Latina

Os resultados, segundo Kaufman, apareceram em diferentes áreas da companhia. Enquanto a equipe de engenharia dobrou a produção de código e melhorou sua qualidade, o departamento financeiro reduziu em um terço o tempo necessário para o fechamento mensal das contas.

A experiência da mexicana Kavak, plataforma de compra e venda de veículos, também ajuda a dimensionar os ganhos que podem ser obtidos com agentes autônomos.

Antes da adoção da tecnologia, a jornada de compra e financiamento de um automóvel envolvia cinco ou seis equipes e podia levar de algumas semanas a meses. Atualmente, um único agente acompanha cada cliente ao longo de todo o processo, que inclui análise de crédito, inspeção do veículo, documentação, seguro e entrega.

“Estamos passando de uma IA que responde a perguntas para uma IA que executa o trabalho”

Adam Kaufman, responsável pela área de transformação de indústrias da Anthropic

Com a mudança, a taxa de conversão da companhia dobrou e o índice de satisfação dos clientes triplicou, segundo Kaufman. “Estamos passando de uma IA que responde a perguntas para uma IA que executa o trabalho. Um chatbot escreve um e-mail para você, enquanto um agente efetivamente conduz o processo”, explicou.

Na avaliação do executivo, parte importante dos ganhos econômicos vem da eliminação dos períodos de espera entre diferentes etapas de uma operação. Ao acelerar esses processos, as empresas conseguem não apenas reduzir custos, mas também oferecer um serviço melhor aos clientes e abrir novas oportunidades de receita.

O que a Rappi descobriu sobre seus próprios funcionários

Na Rappi, a introdução de agentes inteligentes revelou ineficiências que nem mesmo os gestores da companhia conseguiam identificar anteriormente. “Você acha que sabe, mas, na verdade, não sabe o que as pessoas fazem na sua empresa”, afirmou Villamarín.

Ao mapear os fluxos de trabalho dos funcionários com o auxílio da inteligência artificial, a companhia identificou etapas redundantes, sistemas que poderiam ser mais bem integrados e atividades que poderiam ser simplificadas apenas com uma comunicação mais eficiente entre profissionais de diferentes áreas.

A tecnologia também está transformando a experiência dos consumidores. A Rappi desenvolveu um conjunto de agentes especializados em analisar perfis de clientes, produzir conteúdos personalizados e modificar a própria interface do aplicativo de acordo com os interesses de cada usuário.

Outra iniciativa, batizada de Air Traffic Control, em referência aos sistemas de controle de tráfego aéreo, utiliza IA para acompanhar pedidos em tempo real e intervir quando algo sai do planejado.

O agente pode identificar atrasos, entrar em contato com o consumidor e até consultar outro estabelecimento para verificar a disponibilidade de um produto. A solução está sendo implementada em algumas cidades e exige que a IA tenha acesso aos diferentes sistemas da companhia para conseguir executar essas ações.

Internamente, a adoção da inteligência artificial também passou a fazer parte das expectativas de desempenho dos funcionários. A Rappi estabeleceu níveis de proficiência e metas de adoção da tecnologia para diferentes funções, com prazos definidos para que os profissionais avancem.



Quem não atingir o nível esperado poderá ser desligado da companhia, segundo Villamarín. A experiência, entretanto, mostrou que cerca de 90% dos funcionários conseguem alcançar as metas quando recebem as ferramentas necessárias.

“Você acha que sabe, mas, na verdade, não sabe o que as pessoas fazem na sua empresa”

Felipe Villamarín, cofundador da Rappi

Para o empreendedor, tão importante quanto disponibilizar a tecnologia é estabelecer objetivos concretos de redução de custos, produtividade e desempenho para cada área, permitindo que as próprias equipes identifiquem como a IA pode ajudá-las a alcançar esses resultados.

Adam Kaufman, da Anthropic: “estamos passando de uma IA que responde a perguntas para uma IA que executa o trabalho" (COA/Divulgação)

Quanto vale um token?

Para Paula Bellizia, da AWS, um dos principais riscos para as empresas latino-americanas é continuar tratando a inteligência artificial como uma tecnologia cujo impacto ainda está por vir. “A IA não está mais no futuro. Está acontecendo, está aqui”, afirmou.

A executiva apontou a complexidade tecnológica, os sistemas legados, a adoção ainda limitada da computação em nuvem e a escassez de profissionais qualificados como fatores que podem retardar o avanço da região.

Segundo uma pesquisa da AWS mencionada por Bellizia, um em cada dois líderes latino-americanos considera a falta de talentos o principal obstáculo à aceleração da adoção de inteligência artificial.

À medida que as companhias ampliam o uso da tecnologia, outra discussão começa a ganhar espaço nas salas de reunião: os custos associados ao consumo de tokens -- unidades utilizadas para medir o volume de informação processado pelos modelos de IA.

Mais importante do que simplesmente controlar esses gastos, na avaliação da executiva, é compreender o retorno que eles proporcionam ao negócio.

“A pergunta certa é sobre o valor que você está obtendo desse investimento. Você está conseguindo redesenhar processos e ter melhores resultados? Está aumentando a satisfação dos clientes? Está melhorando a produtividade interna?”, questionou.

Na própria Amazon, segundo Bellizia, a avaliação da adoção de IA deixou de se concentrar apenas no número de funcionários que utilizam agentes e passou a considerar como a tecnologia está modificando processos e quais resultados estão sendo alcançados.

A formação de profissionais também faz parte dessa estratégia. A AWS já capacitou 2 milhões de pessoas em computação em nuvem na América Latina e assumiu o compromisso de treinar outros 2 milhões de latino-americanos até 2028.

“Nenhuma empresa sozinha e nenhum governo sozinho será capaz de resolver a lacuna de talentos”, disse a executiva da AWS.

A IA também é responsabilidade do CEO

A transformação dos processos empresariais com agentes autônomos traz novas responsabilidades para as lideranças, especialmente em relação à governança e à segurança das decisões tomadas pela tecnologia.

Kaufman recomenda que as empresas mantenham a supervisão humana em decisões irreversíveis, sobretudo aquelas que envolvem clientes ou recursos financeiros, assegurem que todas as ações dos agentes possam ser registradas e rastreadas e atribuam a responsabilidade pelos projetos aos líderes de negócios, e não exclusivamente às equipes de tecnologia.

“Muitas pessoas veem a governança como o processo que coloca o pé no freio da implementação. Se você fizer isso corretamente, é justamente o que permite tirar o pé do freio”, afirmou o executivo da Anthropic.

O protagonismo das lideranças passa também pela disposição de incorporar a inteligência artificial à própria rotina, como fez Bellizia ao desenvolver seu agente encarregado de confrontar suas decisões.

“Programei o agente para me desafiar e discordar de mim constantemente. É uma experiência de aprendizado e humildade, porque, sempre que estou prestes a tomar uma decisão, ele traz dados nos quais eu não havia pensado”, contou.

Ao final do painel, Anderlic pediu aos participantes que deixassem uma recomendação prática aos líderes empresariais sobre o que fazer na segunda-feira seguinte para acelerar a adoção de IA em suas organizações.

Villamarín sugeriu começar pela criação de um assistente pessoal, uma espécie de segundo cérebro capaz de registrar reuniões, organizar informações e recuperar conhecimentos acumulados no dia a dia, além de estabelecer metas claras de adoção para as equipes.

Kaufman recomendou atribuir a um líder de negócios a missão de transformar um processo com inteligência artificial e cobrar resultados em 90 dias.

Bellizia, por sua vez, questionou a própria premissa da pergunta, sintetizando o senso de urgência que permeou a discussão. “Por que segunda-feira? Por que não amanhã?”