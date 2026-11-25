(Policia Militar SP/Divulgação)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 14h17.
Última atualização em 25 de novembro de 2026 às 14h24.
A Pax, startup brasileira conhecida como o “ChatGPT da polícia”, alcançará 230 cidades no país com o início de projetos-piloto na Bahia, em Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal, segundo informações enviadas com exclusividade à EXAME.
A expansão leva a plataforma de inteligência artificial para além dos quatro estados onde já é utilizada — São Paulo, Goiás, Paraná e Ceará — para ajudar policiais a cruzar dados e investigar crimes.
Fundada em novembro de 2024, a empresa levantou US$ 40 milhões em uma rodada seed liderada pelas gestoras americanas Benchmark e Greenoaks, anunciada em maio. A expansão agora envolve pilotos, e não uma implantação integral nos três novos territórios. A meta, segundo a empresa, é estar em todos os estados brasileiros até o final de 2027.
A proposta da Pax é reunir informações que costumam estar distribuídas em sistemas diferentes. Em vez de consultar separadamente imagens de câmeras, registros de ocorrências e outras bases autorizadas, o policial descreve o que procura, e os agentes de IA buscam conexões entre os dados disponíveis.
O formato de conversa aproxima a interface de um chatbot, mas a aplicação está direcionada ao trabalho de investigação. Uma pesquisa pode partir das características de um veículo ou de informações sobre uma ocorrência para localizar registros compatíveis e organizar possíveis pistas.
Segundo a companhia, os resultados apresentam as fontes das informações utilizadas. A avaliação das correspondências e a decisão sobre como prosseguir permanecem com o policial. A plataforma é operada por profissionais de segurança pública credenciados pelos órgãos responsáveis.
Na página de transparência da empresa, a Pax afirma que sua tecnologia contribuiu para mais de 7 mil casos entre maio de 2025 e outubro de 2026. A definição inclui ocorrências em que houve contribuição para identificar, localizar ou esclarecer informações; não significa que a IA tenha solucionado sozinha esse volume de crimes.
Um dos exemplos apresentados pela empresa vem de Luziânia, em Goiás. Segundo os dados relatados à Reuters, a proporção de crimes esclarecidos passou de 18% para 34% após a implantação da tecnologia, enquanto a criminalidade urbana caiu 27% na área monitorada.
O coronel Alessandro Arantes, da Polícia Militar de Goiás, confirmou os números à agência e atribuiu à ferramenta uma redução no tempo necessário para identificar e localizar suspeitos.
Os indicadores descrevem mudanças observadas no local. Isoladamente, não permitem determinar quanto da evolução decorreu da plataforma e quanto esteve associado a outras medidas de segurança pública ou a mudanças na dinâmica criminal.
A expansão leva a ferramenta a novas estruturas de segurança pública, com bases de dados e permissões próprias. Segundo a Pax, as informações permanecem sob custódia e controle dos órgãos públicos e são armazenadas e processadas no Brasil.
A companhia afirma que o acesso exige autenticação multifator e permissões vinculadas à função de cada profissional. As consultas precisam de justificativa, e as ações geram registros que podem ser auditados pelo poder público.
Em outra frente, a startup foi aprovada no Daybreak Blue, programa restrito da OpenAI voltado à defesa cibernética. O acesso permite à equipe de segurança utilizar modelos avançados para procurar vulnerabilidades e proteger os próprios sistemas.
A participação é separada da ferramenta utilizada nas investigações. O programa não dá aos policiais acesso direto aos recursos restritos da OpenAI nem transforma os testes nos novos estados em uma parceria operacional com a dona do ChatGPT.
Segundo informações fornecidas pela empresa à EXAME, a plataforma alcançará 230 cidades com a expansão que inclui pilotos na Bahia, em Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal.
São Paulo, Goiás, Paraná e Ceará. Os projetos nos três novos territórios estão em fase de piloto.
Segundo a empresa, a IA pesquisa bases autorizadas e organiza conexões entre informações. O policial avalia os resultados e decide como prosseguir.
A Pax levantou US$ 40 milhões em uma rodada seed liderada por Benchmark e Greenoaks, anunciada em maio de 2026.