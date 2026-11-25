A Pax, startup brasileira conhecida como o “ChatGPT da polícia”, alcançará 230 cidades no país com o início de projetos-piloto na Bahia, em Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal, segundo informações enviadas com exclusividade à EXAME.

A expansão leva a plataforma de inteligência artificial para além dos quatro estados onde já é utilizada — São Paulo, Goiás, Paraná e Ceará — para ajudar policiais a cruzar dados e investigar crimes.

Fundada em novembro de 2024, a empresa levantou US$ 40 milhões em uma rodada seed liderada pelas gestoras americanas Benchmark e Greenoaks, anunciada em maio. A expansão agora envolve pilotos, e não uma implantação integral nos três novos territórios. A meta, segundo a empresa, é estar em todos os estados brasileiros até o final de 2027.

Como funciona o “ChatGPT da polícia”?

A proposta da Pax é reunir informações que costumam estar distribuídas em sistemas diferentes. Em vez de consultar separadamente imagens de câmeras, registros de ocorrências e outras bases autorizadas, o policial descreve o que procura, e os agentes de IA buscam conexões entre os dados disponíveis.

O formato de conversa aproxima a interface de um chatbot, mas a aplicação está direcionada ao trabalho de investigação. Uma pesquisa pode partir das características de um veículo ou de informações sobre uma ocorrência para localizar registros compatíveis e organizar possíveis pistas.

Segundo a companhia, os resultados apresentam as fontes das informações utilizadas. A avaliação das correspondências e a decisão sobre como prosseguir permanecem com o policial. A plataforma é operada por profissionais de segurança pública credenciados pelos órgãos responsáveis.

Na página de transparência da empresa, a Pax afirma que sua tecnologia contribuiu para mais de 7 mil casos entre maio de 2025 e outubro de 2026. A definição inclui ocorrências em que houve contribuição para identificar, localizar ou esclarecer informações; não significa que a IA tenha solucionado sozinha esse volume de crimes.

O que os resultados de Goiás mostram?

Um dos exemplos apresentados pela empresa vem de Luziânia, em Goiás. Segundo os dados relatados à Reuters, a proporção de crimes esclarecidos passou de 18% para 34% após a implantação da tecnologia, enquanto a criminalidade urbana caiu 27% na área monitorada.

O coronel Alessandro Arantes, da Polícia Militar de Goiás, confirmou os números à agência e atribuiu à ferramenta uma redução no tempo necessário para identificar e localizar suspeitos.

Os indicadores descrevem mudanças observadas no local. Isoladamente, não permitem determinar quanto da evolução decorreu da plataforma e quanto esteve associado a outras medidas de segurança pública ou a mudanças na dinâmica criminal.

Quem controla os dados das investigações?

A expansão leva a ferramenta a novas estruturas de segurança pública, com bases de dados e permissões próprias. Segundo a Pax, as informações permanecem sob custódia e controle dos órgãos públicos e são armazenadas e processadas no Brasil.

A companhia afirma que o acesso exige autenticação multifator e permissões vinculadas à função de cada profissional. As consultas precisam de justificativa, e as ações geram registros que podem ser auditados pelo poder público.

Em outra frente, a startup foi aprovada no Daybreak Blue, programa restrito da OpenAI voltado à defesa cibernética. O acesso permite à equipe de segurança utilizar modelos avançados para procurar vulnerabilidades e proteger os próprios sistemas.

A participação é separada da ferramenta utilizada nas investigações. O programa não dá aos policiais acesso direto aos recursos restritos da OpenAI nem transforma os testes nos novos estados em uma parceria operacional com a dona do ChatGPT.