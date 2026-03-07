5 prompts do ChatGPT para planejar uma viagem mais barata e organizada

Com prompts bem elaborados, o ChatGPT pode ajudar a organizar roteiros, comparar preços e sugerir alternativas inteligentes para viajar (Thinkstock/Thinkstock)
Redatora
Publicado em 7 de março de 2026 às 05h00.
Planejar uma viagem pode ser tão desafiador quanto divertido. Passagens, hospedagem, passeios, alimentação… são muitas decisões a tomar e detalhes para acompanhar. Ferramentas de como o ChatGPT podem ajudar a organizar tudo, mas o segredo está em saber como perguntar.
Comandos bem formulados e direcionados para cada necessidade transformam a IA em uma assistente prática para planejar viagens mais econômicas e eficientes.
A seguir, cinco exemplos de prompts que ajudam a planejar sua viagem de forma organizada e econômica.
“Monte um roteiro de 5 dias em [cidade] considerando atrações gratuitas ou de baixo custo.”
Esse tipo de prompt faz a IA criar um plano detalhado, indicando passeios, horários e tempo de deslocamento, focando em economia.
“Compare preços de voos de [origem] para [destino] no período de [datas], considerando promoções e companhias econômicas.”
Embora o ChatGPT não faça reservas, ele organiza informações sobre opções de pesquisa, sites de comparação e dicas para encontrar tarifas mais baixas.
“Sugira opções de hospedagem econômica em [cidade] próximas ao centro turístico e com boas avaliações.”
O comando direciona a IA a listar alternativas, incluindo tipo de acomodação, localização e benefícios, facilitando a decisão sem precisar vasculhar dezenas de sites.
“Crie um plano diário de alimentação e transporte em [cidade] considerando orçamento limitado e transporte público.”
A IA consegue organizar refeições, trajetos e horários, ajudando a economizar tempo e dinheiro.
“Faça um checklist completo de itens essenciais para viagem de 5 dias a [cidade] e dicas de como economizar espaço na mala.”
Esse tipo de comando transforma a IA em um assistente para não esquecer nada importante e ainda otimizar o transporte de bagagem.
A ideia é inserir informaçãoes claras e específicas, incluindo detalhes como datas, destinos, orçamento e preferências pessoais. Quanto mais contexto você fornecer, mais prática e detalhada será a resposta.
Com a orientação certa, é possível transformar o ChatGPT em uma ferramenta que ajuda a planejar viagens de forma organizada e econômica, economizando tempo e evitando gastos desnecessários.