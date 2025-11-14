Avatar: Fogo e Cinzas estreia em dezembro como o mais longo da saga

O terceiro filme da franquia criada por James Cameron, Avatar: Fogo e Cinzas, chega aos cinemas no dia 19 de dezembro com a promessa de superar os anteriores em duração. O longa terá 3 horas e 15 minutos, tornando-se o mais extenso da série até agora.

O primeiro Avatar, lançado em 2009, teve 2h57 de duração. Já O Caminho da Água, de 2022, contou com 2h52. Com a nova produção, a franquia volta aos cinemas três anos após o segundo título, reforçando o projeto de Cameron de lançar cinco filmes ambientados no universo de Pandora, com os próximos previstos para 2029 e 2031.

Nova tribo e mudança de protagonista em Pandora

A história apresentará o Povo das Cinzas, uma tribo de Na’vi que vive em uma região vulcânica do planeta e contrasta com os pacíficos Metkayina, apresentados no segundo filme. A liderança do novo grupo será de Varang, interpretada por Oona Chaplin, atriz de Game of Thrones e neta de Charles Chaplin.

Outra mudança é o foco narrativo. O personagem Lo’ak (Britain Dalton) assume a narração no lugar de Jake Sully (Sam Worthington), marcando uma transição geracional dentro da trama. O novo ponto de vista promete expandir a mitologia da série e aprofundar o universo de Pandora.

Após Fogo e Cinzas, o quarto filme da franquia está programado para 21 de dezembro de 2029, e o quinto, para 19 de dezembro de 2031 — encerrando a saga 22 anos após o lançamento do original.