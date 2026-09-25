Criptomoeda apresenta 3 sinais de alta antes de um outubro historicamente fraco

A criptomoeda XRP segue mostrando 3 sinais positivos entre seus investidores, derivativos e dados de fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês). Esses indicadores aparecem enquanto o ativo devolveu parte dos ganhos de setembro nesta quinta-feira, 24.

A moeda foi negociada próxima de US$ 1,50 no momento desta reportagem, uma queda de cerca de 6,3% nas últimas 24 horas, segundo dados do BeInCrypto Markets. Mesmo com essa retração, o XRP acumula alta superior a 15,6% na semana, acompanhando o movimento de alta do mercado mais amplo.

Investidores de XRP há um ano seguem no prejuízo

O primeiro sinal vem das carteiras que mantêm XRP há doze meses. O índice MVRV (valor de mercado sobre valor realizado, na sigla em inglês) dessa altcoin nos últimos 365 dias está em cerca de -11,75%, conforme dados da Santiment. Um resultado negativo indica que a média dos investidores permanece com prejuízo no período.

Bitcoin, ether e o chainlink apresentam valores um pouco acima de 0%, enquanto o dogecoin está mais abaixo, em -19,26%.

De acordo com a Santiment, um MVRV baixo tende a limitar quedas, pois menos investidores têm lucro para realizar. Os detentores de XRP continuaram no vermelho mesmo após o movimento de alta da semana passada.

“Comprar durante esses momentos de perdas historicamente proporcionou melhores oportunidades de longo prazo”, aponta a publicação.

Negociadores de futuros voltam em níveis vistos em janeiro

Enquanto investidores de longo prazo acumulam perdas, operadores de futuros voltaram a ampliar suas posições. O open interest (quantidade de contratos de derivativos em aberto) de futuros de XRP na Binance subiu para quase US$ 600 milhões, patamar semelhante ao de janeiro.

O salto foi destacado por Darkfost, analista do CryptoQuant. O OI representa o valor dos contratos futuros que permanecem em aberto.

O open interest também superou de forma clara sua média móvel de 180 dias, que está próxima de US$ 445 milhões. Darkfost interpretou o movimento como retorno da especulação após meses de baixa atividade. As taxas de financiamento positivas, segundo ele, sugerem que a compra impulsiona a alta do indicador.

“Esse retorno do sentimento favorável nos mercados de derivativos do XRP é um sinal alentador para o momento atual. Porém, vale lembrar que open interest pode ser perigoso se houver excesso, o que não ocorre agora”, afirmou o analista.

ETFs de XRP seguem recebendo entrada de investidores semanalmente

Por fim, a demanda pelos ETFs à vista de XRP permanece estável. Os fundos registraram entradas líquidas em todas as semanas desde meados de julho, mostram dados da SoSoValue . Essa sequência já soma 11 semanas, incluindo o período até 23 de setembro.

Os fundos de bitcoin e ether não mostram a mesma regularidade. Os ETFs de bitcoin registraram saídas em 3 dessas semanas, inclusive US$ 462,7 milhões na semana encerrada em 11 de setembro. Os produtos ligados ao ether tiveram perda de US$ 140 milhões na semana encerrada em 18 de setembro.

As entradas de XRP, contudo, são menores. A maioria das semanas variou entre US$ 1 milhão e US$ 20 milhões, embora a semana encerrada em 28 de agosto tenha recebido US$ 110,5 milhões. O total acumulado já soma US$ 1,75 bilhão.

2 sinais limitam otimismo no XRP

Nem todas as métricas de demanda nos EUA acompanham os ETFs. A diferença de preço do XRP entre a Coinbase e a Binance caiu para cerca de 0,0055%, destacou Arab Chain, analista do CryptoQuant . Operadores frequentemente monitoram esse prêmio para avaliar o interesse por compras à vista no país.

Um prêmio persistente indicaria forte procura na Coinbase, mas a diferença atual mostra que isso ainda não ocorre.

O calendário acrescenta um segundo alerta, já que outubro está a apenas uma semana. O XRP encerrou outubro em baixa em 8 dos 13 anos, com uma média de retorno mensal de -5,14%, segundo dados do CryptoRank. O token também registrou queda de 11,9% em outubro do ano passado.

Assim, o XRP se aproxima de um mês tradicionalmente ameno com 3 sinais voltados para o viés positivo. A participação dos compradores à vista na Coinbase ao lado dos investidores de ETF pode ser determinante para a manutenção desse movimento de alta.

*Matéria original escrita por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

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